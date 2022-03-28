"Не лізь у чужі справи": на Оскарі відповіли Шону Пенну щодо виступу Зеленського на церемонії

Американський актор та режисер Шон Пенн закликав бойкотувати Оскар-2022, якщо на премії не виступить Володимир Зеленський. Продюсер зазначив, що під час церемонії згадають про війну в Україні та підтримають її народ.

У ніч на 28 березня у Голлівуді відбувається церемонія вручення премії Оскар. На червоній доріжці журналісти видання Variety поспілкувалися з продюсером премії Віллом Паркером та однією з ведучих заходу – Вандою Сайкес.

До теми Якщо Зеленському не дадуть виступити на премії, я публічно знищу свій Оскар, – Шон Пенн

Чи виступить Зеленський на Оскарі-2022

Журналісти звернули увагу на слова Шона Пенна про те, що він публічно знищить свої статуетки Оскара, якщо Зеленському не дадуть виступити на цьогорічній премії. Зазначимо, актор активно підтримує Україну та її народ у боротьбі з російськими окупантами.

Продюсер Оскара Вілл Паркер зазначив, що під час церемонії всі присутні згадають про війну в Україні та підтримають український народ. Також він відповів Пенну.

Кожен має свою думку. Шон зараз захоплений війною. Я б йому сказав: "Шоне, брате, не знищуй свою статуетку, гаразд? Віддай її мені. У мене немає Оскара. Я приберу з неї твоє ім'я і напишу своє",

– сказав Паркер.

Вілл Паркер про виступ Зеленського на Оскарі-2022: дивіться відео онлайн

Ведуча та акторка Ванда Сайкес щодо виступу Президента України на Оскарі сказала таке: "Я думаю, що він (Володимир Зеленський – 24 канал) зараз дуже зайнятий. Ми так захоплюємося ним, захоплюємося силою та стійкістю українського народу, любимо та підтримуємо їх. Вважаю чудовим те, що ми допомагаємо їм зброєю та іншими необхідними речами".

Водночас Вадна наголосила, що Голлівуду варто зосередитися на власних справах. Тож, проблеми України для американців точно не стоять на першому місці.

Знаєте, є такий вислів: "Не лізь у чужі справи"? Розумієте, про що я?

– сказала Сайкес у розмові з журналістами.

Ванда Сайкес про виступ Зеленського на Оскарі-2022: дивіться відео онлайн