Не Мариуполь, а Маріуполь: Бєдняков показав ролик у стилі заставки голлівудської компанії Pixar
Рідне місто шоумена та актора Андрія Бєднякова окупували росіяни. Замість того, аби дати можливість мирним мешканцям на нормальне життя, вони паплюжать стелу на в’їзді та знищують все українське.
В інстаграмі ведучий вкотре відреагував на цинізм росіян. Цього разу оригінально дав зрозуміти, що Маріуполь – це Україна.
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Не Мариуполь, а Маріуполь: Бєдняков показав ролик у стилі заставки голлівудської компанії Pixar
У ролику Андрія Бєднякова знаменита лампа із заставки голлівудської компанії Pixar стрибає на літеру "и" і топче її. Ведучий оригінально дав зрозуміти, що у слові "Маріуполь" немає місця для російської "и" замість української "і".
І тільки так! Скільки б вам там піною не плювалися,
– написав Бєдняков.
Реакція мережі
У коментарях українці не стримують емоцій:
- "Чекаємо на повернення, сподіваюсь багато людей потім приєднаються допомогти з відновленням нашого морського міста";
- "Однозначно! Як і Ізюм, Донецьк, Луганськ, КрИм, Херсон і МелІтополь";
- "Кайф!";
- Маріуполь – це Україна!;
- "Скільки б не малювали в триколор наші букви...";
- "Геніально!";
- "Так і буде завжди!";
- "Тільки так!";
- "Все буде Україна";
- "Крутяк! Це найкраще відео яке я бачила за останній час!";
- "Наше рідне місто, як же ми всі сумуємо";
- "Яке відео! Таке коротеньке, а такий зміст!";
- "Наш український МарІуполь! Наші сміливі люди, які в ньому жили!".
Нагадаємо, ще у травні ведучий повністю перейшов на українську мову, попри те, що все життя до війни спілкувався російською. "Відтепер інстаграм цього хлопця буде українською. Бо йому так хочеться", – писав Бєдняков.
Вже влітку актор показав моторошні кадри з рідного Маріуполя. На фото, якими він поділився зі своїми підписниками, зображені люди, які змушені виживати в окупації. Маріупольцям доводиться готувати їжу на вогнищах, жити серед завалів та руїн й економити воду. Андрій Бєдняков прокоментував: "Життя налагоджується", – казали вони. – Окупований Маріуполь. Наші дні. Нема слів…".
Сьогодні Бєдняков продовжує показувати те, що коїться в місті його дитинства. Ведучий також відреагував на зіпсовану стелу на в'їзді у Маріуполь. За його словами, скільки фарби росіяни б не використали, вони ніколи не зможуть знищити синьо-жовті кольори.
Маріуполь – це Україна, граматєі. Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише їхня. Вчителі хр*нові,
– написав він.
Раніше на своїй сторінці в інстаграмі з 1,8-мільйонною аудиторією він показував гори сміття на вулицях окупованого міста, яке росіяни довели до повної гуманітарної та екологічної катастрофи, – купи пластику, коробок, мішків та іншого мотлоху, який лежить під палючим сонцем. А також те, як містом возять машину з телевізором, з якого віщають пропагандистські федеральні канали – обіцяють "день перемоги" і запуск рубля.