Не тільки "Гра у кальмара": фільми на Netflix для безтурботних вихідних на карантині

Що може бути краще, ніж ліниві вихідні під теплою ковдрою? Наша відповідь – багато крутих фільмів і какао. Редакція 24 зібрала для вас найкращі фільми на Netflix для вашого осіннього задоволення.

У добірку увійшли гучні прем'єри другої половини 2021 року. Ми зібрали стрічки на кожен смак: від драми до вестерна, від детектива до (майже) різдвяної комедії.

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1. Аромат кохання / Love Hard

Американська романтична комедія, яка закохає вас у себе з першого кадру. І, якщо ви дивились культових серіал 2010-их років "Щоденники вампіра", то ми раді потішити вас – адже головну роль виконала Ніна Добрев. Історія фільму розповідає нам про молоду жінку, яка їде до свого онлайн-коханого та його родини на Різдво, щоб здивувати його на Різдво. Однак вона виявляє, що її онлайн-кохання – Джош насправді ботанік (Джиммі О. Янг), який звертається до героїні Ніни за допомогою. Вона повинна прикинутись його дівчиною на свята.

"Аромат кохання" 2021: дивіться трейлер фільму

2. Армія злодіїв / Army of Thieves

Гучна прем'єра осені 2021 року – художній фільм режисера Маттіаса Швайгхефера. Варто підкреслити, що це насправді приквел фільму "Армія мерців", в якому також знімався Маттіас Швайгхефер. Сюжет нам розповідає про звичайного банківського службовця та законослухняного – Себастіана, який веде непопулярний відеоблог про зломи сейфів. Одного разу з ним на зв'язок виходить команда злочинців і робить пропозицію важко відмовитися. Фільм дубльовано українською мовою.

"Армія злодіїв" 2021: дивіться трейлер фільму

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3. Гірка помста / The Harder They Fall

Американський вестерн-бойовик, дія якого відбувається на Дикому Заході. Головному герою, бандиту Нету Лаву, судилось дізнається, що вбивцю його батька випустили з в'язниці. Тепер головним завданням Нета стає помста.

"Гірка помста" 2021: дивіться трейлера фільму

4. Донечка / Sweet Girl

Головну роль у фільмі виконав зірка Marvel та "Гри престолів" – Джейсон Момоа. Цього разу йому довелось зіграти чоловіка, який оголосив війну фармацевтичній компанії, яку він звинувачує за смерть дружини. Тепер він повинен захистити свою доньку.

"Донечка" 2021: дивіться трейлер фільму

5. Яра / Yara

Фільм, заснований на реальній трагедії. Сюжет зосереджений на головному героєві – прокурору, який розслідує справу про зниклу 13-річну дівчинку-підлітка. І йому доведеться піти на все, аби докопатися до підліткової істини.

"Яра" 2021: дивіться трейлер фільму