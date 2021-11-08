Не весіллям єдиним: творці "Скажених Сусідів" презентували постер комедійного серіалу

FILM.UA Group та Prototype Production працюють над продовженням "скаженого" всесвіту. Реліз запланований на весну 2022 року. А поки розглянемо постер: згадаємо улюблених героїв та дізнаємося більше про нових.

Упродовж 24-х епізодів глядачі спостерігатимуть за розвитком стосунків сімей Середюків, Крижанівських, Кардашян та Обомеянг. Які зміни відбудуться в житті героїв? Зазирнемо на мить у Яблунівку. Про це нам повідомила пресслужба фільму FILM.UA Group.

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У сім’ї Середюків нарешті все спокійно: низка гучних весіль позаду та ще й набридливий сусід Тарас зник із горизонту, не витримавши утисків свого темпераментного сімейства. Тож Василь (Назар Задніпровський) та Галина (Леся Самаєва) нарешті можуть приділити більше часу один одному. І, можливо б, у цій історії й надалі панувала гармонія, якби сусідка Оксана (Віра Кобзар) не привезла з курорту нового чоловіка. Ним виявився ніхто інший, як колишній однокласник Василя Середюка – Тарас Блащиковський (Віталій Іванченко) — котрий докучав малому Васильчику усі шкільні роки. Тож нехай почнеться нове протистояння!



Назар Задніпровський та Віталій Іванченко / Фото FILM.UA Group

Ще одна сім’я, яку ми побачимо на екрані, – молоде подружжя Обомеянг. Молодша дочка Середюків Катя (Поліна Василіна) – вагітна. Її афрофранцузький чоловік Франсуа (Джимі Воха-Воха) на час яблунівських канікул влаштовується в місцеву лікарню, адже за освітою він – хірург, тож тепер усіма силами намагатиметься вивести українську медицину на новий рівень. Проте, інноваційність спеціаліста, що приїхав з-за кордону, неабияк надокучає головному лікареві Іванові Михайловичу Буравчику (Володимир Миколаєнко), чиї корупційні плани просто тануть на очах.



Джимі Воха-Воха / Фото FILM.UA Group

У непосидючих бізнесменів Ольки (Інна Приходько), Ашота (Арам Арзуманян) та їхньої донечки Гаяне (Кіра Саяпіна) усе, як завжди, неспокійно: експресивне сімейство Кардашян, у чиїх стосунках і досі чимало перцю, розгортає операцію "тотальна економічна війна" проти бізнес-конкурента.



Інна Приходько та Арам Арзуманян / Фото FILM.UA Group

Ідея зняти серіал, який би продовжив всесвіт "Скаженого Весілля", народилася ще під час зйомок кінотеатральної трилогії. Ніхто не хотів завершувати марафон божевільних пригод. Запевняю, що буде так само весело та скажено,

– Микола Куцик, автор ідеї серіалу.

Улюбленець скаженої кінотрилогії – колоритний керівник місцевого БК Назарій Запухляк (Юрій Горбунов) – з’являтиметься на екрані ще частіше, адже готує чимало сюрпризів для своїх фанатів. Яких? Дізнаємося вже цієї весни.

"Мій персонаж, тамада Назарій Запухляк, – справжнє свято, утілення споконвічних традицій "хазяїна суто українського застілля". Круто, що тепер він з'явиться й у серіалі, і, сподіваюся, мені вдалося розкрити його по-новому для глядачів. Ще більше жартів, карколомних пригод та несподіваних сюжетних поворотів – у комедійному серіалі "Скажені Сусіди", – розповідає один з авторів ідеї та актор серіалу Юрій Горбунов.



Юрій Горбунов / Фото FILM.UA Group

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Також глядачі побачать у кадрі новоспечених молодят Захара Середюка (В’ячеслав Хостікоєв) та Раду (Катерина Файн) у супроводі ромських родичів. Не обійдеться й без непередбачуваної бібліотекарки Уляни (Катерина Рубашкіна) та харизматичного отця Євлампія (Потап), а ще в серіалі з’явиться новий персонаж – полковник Кулібаба (Дмитро Суржиков), який щосили намагатиметься втихомирити "скажених" сусідів.



Постер до фільму "Скажені сусіди" / Фото FILM.UA Group

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