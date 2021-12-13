Нехай святиться ім'я твоє, – оприлюднили скандальний тизер "Мій юний принц": відгуки мережі

Нарешті у мережі з'явився тизер фільму "Мій юний принц" від авторів Олексія Гладушевського та Хачатура Васіляна. Що показали у тизері та про реакцію мережі – читайте на Кіно 24.

Як раніше повідомляли режисери фільму, тизер опублікували в мережі 13 грудня, у понеділок. Прем'єру картини заплановано на липень 2022 року.

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Що показали у тизері "Мій юний принц"

"Мій юний принц" продюсера Олексія Гладушевського позиціонується як перший повнометражний український фільм на ЛГБТ тематику.

У короткому відео поза естетичним рядом темно-синього ряду кадрів можна почути цікаву молитву-звертання до матері:

Мамо моя, що є завжди поруч

Нехай святиться ім'я твоє, нехай буде воля твоя

Там, де я. Там, де царство твоє.

І прости мені провини мої,

Як і я прощаю винуватцям нашим.

Не введи у спокусу, але визволи від лукавого.

Бо я – твоє царство, твоя сила і слава

Навіки, амінь.

З тизеру стає більш зрозумілим заявлений сюжет майбутньої стрічки. У центрі історії 17-річний хлопець на ім'я Поль. Він страждає на агорафобію (страх відкритих та людних просторів), Тож ним опікується його матір Софія. Їхній звичний плин життя припиняється, коли Софія починає любовний роман з Марком. За збігом обставин у нього теж є син Анутан. Між підлітками виникають особливі почуття, на заваді яких стає нестримна любов матері.

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Що відомо про скандал довкола фільму "Мій юний принц" Хвиля критики захопила мережу, коли стало відомо, що фільм на ЛГБТ тематику отримав держфінансування (фільм "Мій юний принц" переміг на 17-му пітчингу Держкіно: на його виробництво виділили 20 мільйонів гривень. Більше коментарів від авторів стрічки можна прочитати в ексклюзивному Хвиля критики захопила мережу, коли стало відомо, що фільм на ЛГБТ тематику отримав держфінансування (фільм "Мій юний принц" переміг на 17-му пітчингу Держкіно: на його виробництво виділили 20 мільйонів гривень. Більше коментарів від авторів стрічки можна прочитати в ексклюзивному інтерв'ю Кіно 24

Відгуки мережі на тизер "Мій юний принц"

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Незважаючи на велику хвилю критики перед прем'єрою тизера, під відео на ютубі наразі переважають позитивні відгуки про ідею та естетику стрічки.

"Психологічні та філософські експерименти такого масштабу в українському кіно – це претензія на світові нагороди як надбання культури."

Вау. Просто вау. Чекаю з нетерпінням."

Пригадався фільм "Назви мене своїм ім'ям". Візуально дуже клас."

"Круто, якщо буде такий весь фільм, він з'явиться в багатьох фотошколах як приклад зйомок! Кадрування, постановка, колір та світло просто КОСМОС."

Негативні коментарі були зосереджені на режисерській інтерпретації християнської молитви "Отче наш" та вже загаданого державного фінансування стрічки.