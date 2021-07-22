"НЕідеальний чоловік": мережу збив з пантелику фрагмент з фільму

В мережі з’явився фрагмент незвичайної романтичної комедії "НЕідеальний чоловік" від лауреатки премії Еммі Марії Шрадер. Фільм стартує в українських кінотеатрах 5 серпня 2021 року.

Що показали в опублікованому фрагменті "НЕідеальний чоловік"?

В опублікованому фрагменті в квартиру головної героїні несподівано і раніше з ранку навідується її колишній коханий, не чекаючи там зустріти іншого чоловіка та, звичайно ж, не підозрюючи, що перед ним справжнісінький робот, який знайшов блискучий спосіб вийти з делікатної ситуації.

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Іронічна романтична стрічка "НЕідеальний чоловік" станом на сьогодні має 91% рейтинг на Rotten Tomatoes. Європейські та американські критики хвалять стрічку Марії Шрадер за легкий гумор, ненав'язливий та дотепний сюжет, ідеальну "хімію" між героями Стівенса та Еггерт.

Акторський склад фільму "НЕідеальний чоловік"

Головну чоловічу роль виконав Ден Стівенс, зірка шоу "Абатство Даунтон" та "Легіон", а також фільмів "Красуня і чудовисько", "Гість", "Колишня з того світу", "Євробачення: Історія вогненної саги". Компанію британському акторові склали:

Марен Еггерт ( "Місце злочину", "Експеримент", "Жінка в кінці шляху"), яка отримала престижного "Срібного Ведмедя" за кращу жіночу роль на Берлінському кінофестивалі, де "НЕідеальний чоловік" став одним з фаворитів конкурсної програми;

( "Місце злочину", "Експеримент", "Жінка в кінці шляху"), яка отримала престижного "Срібного Ведмедя" за кращу жіночу роль на Берлінському кінофестивалі, де "НЕідеальний чоловік" став одним з фаворитів конкурсної програми; Сандра Хюллер ("Тоні Ердманн", "Реквієм").

Який сюжет фільму?

Том – втілення ідеального чоловіка для однієї виняткової жінки. Але неординарна Альма не така проста й передбачувана. У Тома є всього три тижні, щоб довести їй свою досконалість та розібратися в тому, що таке справжнє кохання.

Коли дата прем’єри?

"НЕідеальний чоловік" з 5 серпня 2021 тільки у кіно.