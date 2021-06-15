"НЕідеальний чоловік" із зіркою шоу "Абатство Даунтон": все, що треба знати про фільм

В українських кінотеатрах романтична комедія "НЕідеальний чоловік" режисера Марії Шрадер вийде 5 серпня 2021 року.

Сюжет романтичної комедії "НЕідеальний чоловік"

Том – втілення ідеального чоловіка для однієї виняткової жінки. Але неординарна Альма не така проста й передбачувана. У Тома є всього три тижні, щоб довести їй свою досконалість та розібратися в тому, що таке справжнє кохання. Про це повідомила пресслужба фільму "Вольга Україна".

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Європейські та американські критики хвалять стрічку Марії Шредер за легкий гумор, ненав'язливий і дотепний сюжет, ідеальну "хімію" між героями Стівенса та Еггерт.

Акторський склад фільму "НЕідеальний чоловік"

Головну чоловічу роль виконав Ден Стівенс, зірка шоу "Абатство Даунтон" та "Легіон", а також фільмів "Красуня і чудовисько", "Гість", "Колишня з того світу", "Євробачення: Історія вогненної саги". Компанію британському акторові склали:

Марен Еггерт ( "Місце злочину", "Експеримент", "Жінка в кінці шляху");

( "Місце злочину", "Експеримент", "Жінка в кінці шляху"); Сандра Хюллер ("Тоні Ердманн", "Реквієм").

Іронічна романтична стрічка "НЕідеальний чоловік" стала, отримавши престижного "Срібного ведмедя" і сьогодні володіє 91% рейтингом на Rotten Tomatoes.