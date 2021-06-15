"НЕідеальний чоловік" із зіркою шоу "Абатство Даунтон": все, що треба знати про фільм

В українських кінотеатрах романтична комедія "НЕідеальний чоловік" режисера Марії Шрадер вийде 5 серпня 2021 року.
Сюжет романтичної комедії "НЕідеальний чоловік"
Том – втілення ідеального чоловіка для однієї виняткової жінки. Але неординарна Альма не така проста й передбачувана. У Тома є всього три тижні, щоб довести їй свою досконалість та розібратися в тому, що таке справжнє кохання. Про це повідомила пресслужба фільму "Вольга Україна".
Читайте також "Ранкове шоу": з’явився захопливий тизер другого сезону та дата прем’єри
Європейські та американські критики хвалять стрічку Марії Шредер за легкий гумор, ненав'язливий і дотепний сюжет, ідеальну "хімію" між героями Стівенса та Еггерт.
Акторський склад фільму "НЕідеальний чоловік"
Головну чоловічу роль виконав Ден Стівенс, зірка шоу "Абатство Даунтон" та "Легіон", а також фільмів "Красуня і чудовисько", "Гість", "Колишня з того світу", "Євробачення: Історія вогненної саги". Компанію британському акторові склали:
- Марен Еггерт ( "Місце злочину", "Експеримент", "Жінка в кінці шляху");
- Сандра Хюллер ("Тоні Ердманн", "Реквієм").