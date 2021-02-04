"Поліцейська академія" по-українськи: у мережі показали нові кадри комедії "Нереальний КОПець"

Українська комедія "Нереальний КОПець" вийде на великий екран 4 березня 2021 року. За місяць до прем'єри у мережі з'явився новий трейлер фільму, що нагадає шалені пригоди в американській "Поліцейській академії".

Джерело: 24 канал

До релізу готується нова українська комедія від режисера Олександра Бєляка – "Нереальний КОПець". Фільм вже привернув увагу кіноманів акторським складом, адже тут можна буде побачити як знаменитих акторів Станіслава Боклана та Анну Саліванчук, так і представників вітчизняного шоу-бізнесу.

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"Нереальний КОПець": сюжет і новий трейлер фільму

У стрічці покажуть наслідки наказу президента, який заявив, що всі діти чиновників повинні навчатись і працювати в Україні. Це стає невеликою проблемою для начальника поліції Петра Бурундяка, який починає будувати політичну кар'єру. Чоловік відкликає ледащого сина Василя з Америки та, щоб тримати все під контролем, влаштовує його на роботу патрульним свого відділку. Василь стає напарником строгого лейтенанта Богдана Громова та починає підготовку до щорічного змагання.

Ну що може статись з хлопцем на вулицях Одеси? Та все, що завгодно! Це довели у курйозному трейлері фільму "Нереальний КОПець".

"Нереальний КОПець": дивіться новий трейлер

Акторський склад

Станіслав Боклан

Дмитро Ступка

Богдан Юсипчук

Анна Саліванчук

Поліна Логунова

Влад Яма

Борис Барський

Прем'єра комедії "Нереальний КОПець"

Створенням комедії займалась компанія VAIT FILMS. За офіційними даними, прем'єра стрічки "Нереальний КОПець" відбудеться 4 березня 2021 року в кінотеатрах України.