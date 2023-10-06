Не "Оппенгеймер": 10 фільмів і серіалів, які найчастіше обирають українці на Netflix

6 жовтня 2023, 12:16
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Джерело:

Netflix

Щотижня Netflix оновлює список найпопулярніших фільмів і серіалів серед українців. Новий рейтинг очолили четвертий сезон серіалу "Сексуальна освіта" та фільм "Плазуни".

Далі дивіться повний список фільмів і серіалів, які обирають українці. Ці стрічки ви точно зможете переглянути на вихідних разом з рідними. 

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Найпопулярніші фільми на Netflix

За період з 25 вересня по 1 жовтня в Україні найчастіше переглядали американський кримінальний трилер "Плазуни" режисера Гранта Сінгера, прем'єра якого відбулася у 2023 році. За сюжетом, детектив намагається розкрити правду у справі про вбивство молодого агента з нерухомості. Під час чого він руйнує ілюзії у власному житті. 

"Плазуни": дивіться онлайн трейлер фільму

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Також українці дивляться: 

  • "Забуте кохання", 2023 рік;
  • "Діти шпигунів: Армагедон", 2023 рік;
  • "Ігри влади", 2009 рік;
  • "Еренгард: Мистецтво зваблення", 2023 рік;
  • "Максимальне навантаження", 2023 рік;
  • "Талановитий містер Ріплі", 1999 рік;
  • "Ніде", 2023 рік;
  • "Щенячий патруль у кіно", 2023 рік;
  • "Євротур", 2004 рік. 


Найпопулярніші фільми на Netflix серед українців / Фото Netflix

Найпопулярніші серіали на Netflix

Другий тиждень поспіль рейтинг серіалів, які найчастіше переглядають українці, очолює 4 сезон "Сексуальної освіти", прем'єра якого відбулася 21 вересня. У завершальному сезоні школа Мурдейл закрита, Мейв перебуває в США, а Отіс шукає своє місце в школі Кавендіш. Та виявляється, що там він не єдиний секс-терапевт. 

"Сексуальна освіта" 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці дивляться:

  • "Любе дитя", мінісеріал;
  • "Сексуальна освіта", 1 сезон;
  • ONE PIECE, 1 сезон;
  • "Сексуальна освіта", 3 сезон;
  • "Сексуальна освіта", 2 сезон;
  • "Хто така Ерін Картер?", мінісеріал;
  • "Люпен", 1 частина;
  • "Люпен", 2 частина;
  • "Жінка в домі навпроти дівчини у вікні". 


Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців / Фото Netflix

Автор: Христина Кобак