Netflix показав перші відеокадри із довгоочікуваної кіноадаптації "Пісочної людини" Ґеймана

"Пісочна людина" (The Sandman) – серія коміксів, створених за сценарієм Ніла Ґеймана, що видавалася імпринтом Vertigo видавництва DC Comics. На заході "Тудум", який відбувся 25 вересня, Netflix показав прев’ю кінострічки.

Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом С. Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконає Том Старрідж.

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У спеціальному відео з першого погляду на заході "Тудум" Ґейман разом із зірками Томом Старріджем (Мрія) і Кірбі Гауелл-Батистом (Смерть) представив маленьку частинку того, що фанати можуть очікувати від "Пісочної людини". Загалом, глядачі заінтриговані сюжетом.

"Пісочна людина": дивіться промо

Сценаристом екранізації виступить Крістофер Нолан "Бетменіади". Шоураннер серіалу – Аллан Хайнберг, який працював зі серіалами "Анатомія пристрасті" та "Секс у великому місті".

Що відомо про адаптацію коміксів "Пісочна людина"

Сни і їхня природа завжди турбували людину. Усім відомо скільки свого життя ми проводимо у сні, у світі образів, ілюзій та дивних ситуацій. Науковці все більше і частіше досліджують цю науку і намагаються описати її на папері. І одним із кращих творів про цей феномен ми можемо назвати серію коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина".

За сюжетом, головного героя, повелителя снів, тримають у заручниках, у полоні групи окультистів 70 років. Згодом він втікає і намагається повернути собі свою сутність.

Актори та ролі у фільмі