Спін-оф, на який чекали фанати "Бріджертонів": Netflix розповість історію Вайолет Бріджертон

Здавалося б, після чотирьох сезонів "Бріджертонів" ми вже знаємо про цю родину більше, ніж про деяких власних родичів. Але Netflix вирішив копнути ще глибше – 8 жовтня офіційно анонсували новий спін-оф про молоду Вайолет Леджер та її майбутнього чоловіка Едмунда Бріджертона.

Як повідомляє 24 Канал, проєкт поки не має офіційної назви й проходить як Untitled Bridgerton Project. Це буде обмежений серіал – приблизно за принципом «Королеви Шарлотти». Шонда Раймс і Ніколас Нардині стануть сценаристами, шоуранерами та виконавчими продюсерами, а режисуватиме Том Верика

Любов із фіналом, який усі вже знають

Головною історією стане знайомство Вайолет з Едмундом Бріджертоном. Саме від нього вона народила вісьмох дітей і саме його все життя називала своїм великим коханням. Є лише одна проблема: фанати вже знають, чим усе закінчиться.



Серіал "Бріджертони" / Фото Netflix



Едмунд помер у 39 років після алергічної реакції на укус бджоли, залишивши вагітну Вайолет і дітей. Його смерть особливо травмувала старшого сина Ентоні – звідси, до речі, й одна з ключових драм другого сезону.

Навіть авторка романів Джулія Квінн свого часу не поспішала писати повноцінну книгу про Вайолет та Едмунда саме тому, що фінал цієї історії надто добре відомий.

Тож Netflix фактично пропонує нам романтику, де глядач із першої серії знає, що хепі-енд буде дуже умовним.

Хто зіграє Вайолет

Молоду Вайолет уже показували в "Королеві Шарлотті" – її зіграла Конні Дженкінс-Грейг. Однак Netflix поки не підтвердив, чи повернеться акторка у новому проєкті.

Не оголосили й того, хто стане молодим Едмундом. Дати прем'єри також поки немає. Відомо лише, що над спін-офом знову працюватиме Шонда Раймс, а серіал планують як завершену історію – приблизно за принципом "Королеви Шарлотти".

А поки Netflix готує цей проєкт, у Лондоні вже знімають п'ятий сезон "Бріджертонів" про Франческу та Мікаелу; його прем'єра запланована на 2027 рік, а шостий сезон уже теж замовлено.