Netflix працює над новим форматом історії про Астерікса та Обелікса

Netflix випустить анімаційний 3D-серіал про Астерікса і Обелікса. Над ним працюватиме актор і режисер Ален Шаба, який написав сценарій до "Астерікс і Обелікс: місія "Клеопатра"" та зіграв там роль Цезаря.

Разом з Netflix і провідним французьким видавцем Les Editions Albert René Шаба працюватиме над створенням 3D-серіалу на основі оригінального коміксу "Астерікс і Велика битва".

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У цьому коміксі римляни, постійно збентежені Астеріксом і його односельцями, влаштовують бійню з галльськими вождями й викрадають друїда разом з його чарівним зіллям.

Я канадець французького походження, і, як і більшість франкомовних, я виріс з Астеріксом, його нерозлучним другом Обеліксом і вірним товаришем Догматіксом. Я дивився спеціальні анімаційні ролики й з релігійною фанатичністю читав книги. Якби ви сказали мені в 8 років, що одного разу я допоможу оживити цих персонажів... Я б вам не повірив!,

– заявив директор Netflix по анімації Домінік Базе.

Дебют серіалу запланований на 2023 рік.

Кожен новий том та фільм з нетерпінням чекають фанати. Історія про Астерікса та Обелікса шалено популярна у Франції, Італії, Німеччині та Канаді.

Як зауважив Домінік Базе, Астерікс особливий. Адже "підходить для будь-якого віку і перетинає всі кордони".

Нагадаємо, що французький фільм "Астерікс і Обелікс: місія "Клеопатра"" 2002 року від Алена Шаба став найпопулярнішою з безлічі екранізацій цієї культової історії. Також це третій за розміром прибутку фільм за всю історію французького кінематографа.

Фрагмент з фільму "Астерікс і Обелікс: місія"Клеопатра"": дивіться відео і ностальгуйте разом з нами