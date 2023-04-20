Великий скандал у Єгипті: Netflix розкритикували через темношкіру акторку на роль Клеопатри

В Єгипті викликав обурення новий документально-художній серіал про Клеопатру. Там головну роль зіграла британська темношкіра акторка Адель Джеймс.

Після виходу трейлера обурені греки та єгиптяни створили петицію про скасування зйомок. За два дні її підписали понад 62 000 людей. Авторів стрічки звинувачують в афроцентризмі, фальсифікації та присвоєнні історії.

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Афроцентризм — це псевдонаука, яка просуває порядок денний групи, щоб претендувати на історію Єгипту та позбавити її справжніх єгиптян. Використовуючи неправдиві статті та відсутність доказів, вони все ще намагаються фальсифікувати історію,

– йдеться в описі петиції.

Однак автори продовжують роботу над проєктом. Чотирисерійний серіал під назвою "Африканські цариці: Цариця Клеопатра" має вийти 10 травня 2023 року.

Трейлер, який вийшов 12 квітня, викликав бурхливу реакцію. Там йдеться про те, що Клеопатра була членом грецької династії Птолемеїв. Однак, інший історик відзначає, що його бабуся завжди говорила про те, що Клеопатра була темношкірою, тому що належала до місцевої еллінсько-єгипетської династії.

До того, як ролик був випущений, продюсерка фільму та дружина Вілла Сміта Джада Пінкетт-Сміт розповідала, що хотіла розповісти про життя Клеопатри, щоб привернути увагу до історій темношкірих цариць.

"Африканські цариці: Цариця Клеопатра": дивіться трейлер

Після виходу трейлера, Адель Джеймс написала у своєму твіттері, що якщо хтось не задоволений вибором акторки, то може не дивитись фільм. Вона також поділилась скриншотом екрана з образливими коментарями на свою адресу.

Єгиптолог і колишній міністр старожитностей Захі Хавасс заявив газеті "Аль-Масрі аль-Юм": "Це повна підробка. Клеопатра була гречанкою, що означає, що вона була світлошкірою, а не чорною". Єдиними правителями Єгипту, які, за його словами, були чорношкірими, були кушитські царі 25 династії. "Netflix намагається спровокувати збентеження, поширюючи помилкові факти, що вводять в оману", – доповнив він і закликав єгиптян виступити проти потокового гіганта.

Єгипетський адвокат Махмуд-аль-Самарі подав скаргу до прокуратури з вимогою вжити "необхідних юридичних заходів" і заблокувати доступ до послуг Netflix в Єгипті через серіал, який містить візуальні матеріали та контент, які порушують закони Єгипту про ЗМІ. Він також звинуватив Netflix у спробі "просувати афроцентричне мислення... яке включає гасла та тексти, спрямовані на спотворення та стирання єгипетської ідентичності".

Реальний зовнішній вигляд Клеопатри невідомий, хоч і збереглися її скульптурні зображення. Вона народилася в Олександрії в 69 року до нашої ери. ЇЇ батьком був Птолемей XII, проте історики не знають, ким була її матір, що дає підстави для різних припущень.

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