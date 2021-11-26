Netflix розробляє кіновсесвіт з новими фільмами й серіалами за мотивами "Могутніх Рейнджерів"

Стрімінг Netflix випускатиме нові фільми та серіали, засновані на франшизі "Могутні рейнджери". Керівником цього проєкту обрали Джонатана Ентвістла.

Ба більше, перший фільм вже в розробці. Його постановкою займається сценарист фільму Marvel "Вічні" Патрік Берлі, який має творче бачення цієї культової франшизи. У новій стрічці головним героям належить здійснити подорож у часі.

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Коли його покажуть глядачам – наразі невідомо.

Що ми знаємо про франшизу "Могутні Рейнджери"

Колись "Могутні Рейнджери" були найрейтинговішою програмою на американському телебаченні.Найвище глядачі й критики оцінили такі сезони: "Диногрім", "Зео", "Могутні Рейнджери в космосі", RPM і "Могутні морфи". Кожен сезон "Могутніх Рейнджерів" розповідає про те, як група людей певним чином стають Могутніми Рейнджерами – героями в костюмах та шоломах, що борються з лиходіями, які хочуть захопити або знищити світ.

За сюжетом кожна частина відрізняється одна від одного. Станом на 2021 рік вийшло 27 сезонів.

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