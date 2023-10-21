"Люпен" знову в лідерах: 10 фільмів і серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться в Україні

21 жовтня 2023, 14:00
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Джерело:

Netflix

Netflix оновив рейтинг фільмів і серіалів, які в Україні дивляться найчастіше. Вже другий тиждень поспіль беззаперечним лідером серед серіалів є 3 сезон "Люпену".

А фаворитом серед фільмів стала стрічка "Чиста гра". Які ще фільми та серіали потрапили до рейтингу – дізнавайтеся далі. 

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Найпопулярніші серіали на Netflix

Вже другий тиждень поспіль лідером за переглядами є 3 сезон "Люпену", прем'єра якого відбулася 5 жовтня. У продовженні улюбленого серіалу Ассан наважується повністю відійти від справ. Однак перед завершенням своєї кар'єри він хоче втілити одну божевільну ідею – викрасти дорогоцінну прикрасу "Чорна перлина".

"Люпен" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу 

Більше серіалів у рейтингу:

  • "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Бекхем", мінісеріал;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Сексуальна освіта", 4 сезон;
  • "Усе й зараз", 1 сезон;
  • "Любе дитя", мінісеріал;
  • "Сексуальна освіта", 3 сезон;
  • ONE PIECE, 1 сезон.


Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

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Які фільми дивляться на Netflix найчастіше

Найпопулярнішим фільмом серед українців став трилер 18+ "Чиста гра". За сюжетом, пара опиняється на межі розриву стосунків після неочікуваного підвищення в безжальному гедж-фонді. Однак під загрозою опиняються не лише нещодавні заручини.

"Чиста гра": дивіться онлайн трейлер фільму

Більше фільмів у рейтингу: 

  • "Плазуни", 2023 рік;
  • "Двійник", 2019 рік;
  • "Знахар", 2023 рік;
  • "Нескінченність", 2021 рік;
  • "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
  • "Найкращі вихідні", 2021 рік;
  • Mean Girls, 2004 рік;
  • "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік;
  • "Діти шпигунів: Армагедон", 2023 рік.


Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Автор: Христина Кобак