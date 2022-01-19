Netflix випустив тизер-трейлер серіалу-продовження "Вікінги: Вальгалла"

Стрімінгова платформа Netflix на своєму офіційному ютуб-каналі опублікував новий тизер-трейлер до серіалу-продовження "Вікінги: Вальгалла". Серіал стане прямим продовженням оригінальних "Вікінгів".

Прем'єру історичного шоу заплановано на 25 лютого 2022 року. Нагадаємо, що оригінальний серіал "Вікінги" з'явився на екранах у 2013 році та виходив до 2019 року. Шоу отримало отримало загалом 89 епізодів та шість сезонів.

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Про що буде продовження "Вікінгів"

Продовження розповість про нових головних героїв епічної саги та про легендарні пригоди вікінгів. Події серіалу "Вікінги: Вальгалла" розгорнуться через 100 років після фіналу оригінального шоу.

Усі епізоди "Вікінги: Вальгалла" вийдуть на Netflix одночасно. У них можна буде побачити:

Сема Корлетта;

Фріду Густавссон;

Лео Сутера;

Бредлі Фрігарда;

Йоханнеса Хейкур Йоханнессона;

Девіда Оукса;

Лауру Берлін;

і Керолін Хендерсон.

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У відео можна побачити деяких героїв майбутнього шоу, наприклад короля Кнуда Великого, мореплавця Лейфа Ерікссона, а також Едмунда Залізнобокого та Харальда Сігурдссона. Тизер демонструє сцени оборони Лондона від данів на початку ХІ століття.

Творці "Вікінгів" Майкл Херст та Джеб Стюарт взяли участь у розробці проєкту як виконавчі продюсери. Стюарт також став шоуранером серіалу. Режисерами виступили Стів Сейнт Леджер, Нільс Арден Плєв та Ханна Квінн.

"Вікінги: Вальгалла": дивіться тизер онлайн