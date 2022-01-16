Netflix випустив трейлер комедії "Бігбаг" від режисера "Амелі"
Джерело:24 канал
Стрімінговий сервіс Netflix показав новий трейлер майбутньої комедії "Бігбаг". Прем'єра фільму запланована на 11 лютого 2022 року.
Режисером та автором сценарію картини виступив дворазовий номінант на кінопремію "Оскар" Жан-П'єр Жене. Глядачам він найбільше відомий своєю роботою над культовим фільмом "Амелі" 2001 року.
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Про що сюжет фільму "Бігбаг"
У 2045 році майже всю роботу виконує штучний інтелект – навіть вдома у героїні Аліси, яка звикла притримуватися класичних манер та стилю життя. Коли починається повстання машин, андроїди зачиняють її будинок заради безпеки з її гостями всередині.
У ролях зіграли актори:
- Ельза Зільберштейн;
- Ізабель Нанті;
- Стефан Де Ґродт
Варто зазначити, що атмосфера трейлеру загалом нагадує першу серію серіалу "Любов, смарть та роботи", тож глядачам варто очікувати на схожий гумор.
"Бігбаг": дивіться трейлер фільму