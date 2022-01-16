Netflix випустив трейлер комедії "Бігбаг" від режисера "Амелі"

Стрімінговий сервіс Netflix показав новий трейлер майбутньої комедії "Бігбаг". Прем'єра фільму запланована на 11 лютого 2022 року.

Режисером та автором сценарію картини виступив дворазовий номінант на кінопремію "Оскар" Жан-П'єр Жене. Глядачам він найбільше відомий своєю роботою над культовим фільмом "Амелі" 2001 року.

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Про що сюжет фільму "Бігбаг"

У 2045 році майже всю роботу виконує штучний інтелект – навіть вдома у героїні Аліси, яка звикла притримуватися класичних манер та стилю життя. Коли починається повстання машин, андроїди зачиняють її будинок заради безпеки з її гостями всередині.

У ролях зіграли актори:

Ельза Зільберштейн;

Ізабель Нанті;

Стефан Де Ґродт

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Варто зазначити, що атмосфера трейлеру загалом нагадує першу серію серіалу "Любов, смарть та роботи", тож глядачам варто очікувати на схожий гумор.

"Бігбаг": дивіться трейлер фільму