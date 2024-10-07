У центрі уваги проєкту будуть звинувачення у сексуальному насильстві, торгівлі людьми та іншій злочинній діяльності, яка тривалий час була прихованою від громадськості. Головним продюсером проєкту виступає репер 50 Cent. Про це стало відомо із видання Variety.

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50 Cent готує приголомшливий серіал про P Diddy

Перші анонси щодо документального серіалу про скандального Diddy пролунали після того, як проти нього було висунуто кілька серйозних звинувачень. Станом на цей момент, чотири жінки публічно виступили зі звинуваченнями, серед яких була його колишня дівчина Кессі Вентура. Її позов став першим, що розпочав хвилю звинувачень, яка шокувала громадськість. Водночас у медіапросторі почало ширитися відео, де видно, як P. Diddy б'є Вентуру.

Репер 50 Cent – головний продюсер документального серіалу, активно використовує свої соціальні мережі для розповсюдження матеріалів, які стосуються цієї справи. Одним із таких відео стало інтерв'ю з Марком Каррі, репером з Bad Boy Records, де він стверджує, що на вечірках Комбса жінкам підмішували наркотики в шампанське до того, як вони його випивали. Ці твердження значно посилюють масштаби звинувачень, вказуючи на можливі випадки контролю над жінками через наркотики.

Ми прагнемо дати голос тим, кого ніхто не чув, і показати правдиву та збалансовану картину. Попри тривожні звинувачення ми наголошуємо, що історія Шона Комбса – це не вся історія хіп-хопу та його культури. Ми хочемо, щоб окремі вчинки не затьмарили значний внесок цієї культури,

– зазначив 50 Cent.

50 Cent також оголосив, що частина доходів від створення цього документального серіалу буде спрямована на підтримку жертв сексуального насильства. Він прагне не лише розповісти правду про Комбса, але й допомогти тим, хто постраждав від подібних злочинів, що робить проєкт не лише викривальним, але й соціально значущим.

Цікаво, що не лише публічні звинувачення жінок та медіарезонанс привернули увагу до скандалу навколо Diddy. Колишній охоронець та люди з найближчого оточення музиканта також вирішили розповісти свою правду. Вони підписали угоду з Netflix, щоб стати частиною документального фільму, який продюсує 50 Cent.

Що відомо про арешт P. Diddy

17 вересня в Нью-Йорку поліція заарештувала Шона Комбса (P. Diddy), який добровільно приїхав у місто, очікуючи на висунення звинувачень.

Цей арешт став черговою віхою у низці скандалів, що оточують зірку у 2024 році, коли проти нього було висунуто численні звинувачення у сексуальних домаганнях та фізичному насильстві.

Упродовж року кілька жінок звинуватили Комбса в домаганнях та побитті, що поставило його в центр уваги не лише фанатів, але й правоохоронних органів.

З огляду на масштаби справи та серйозність обвинувачень, цей випадок може стати поворотним моментом у житті Комбса, а також значущою подією у світі знаменитостей, де розслідування злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством, дедалі частіше виходять на перший план.