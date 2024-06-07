Тільки найкращі: на платформі Netflix вийшло ще дві українські стрічки

На стримінговій платформі Netflix з'явилися ще дві українські стрічки, які вже викликали інтерес серед глядачів. Це фільми "Тісто" та "Чому я живий".

У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь про що ці стрічки. Та обирайте для перегляду фільм, сюжет якого зацікавить вас найбільше.

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Українські фільми, які вийшли на Netflix

"Тісто"

У цій документальній стрічці розкривається світ української кухні, який зацікавить всіх прихильників кулінарних витворів. Творча команда вирушає у захопливу подорож Україною з метою зустрічі з різноманітними та цікавими особистостями: кухарями, пекарями, кондитерами, рестораторами та просто любителями гастрономічних пригод. Ці особистості виступають як автори, дослідники та зберігачі найцінніших кулінарних рецептів, які передають традиції, пов'язані з виготовленням страв із тіста.

Для глядачів відкриється можливість дізнатися більше ніж двадцять унікальних кулінарних рецептів, що дозволить зануритися у захопливий світ української кулінарії.

"Тісто": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чому я живий"

Це історична стрічка, що ґрунтується на реальних подіях. Дія розгортається в Маріуполі перед початком війни. Сімнадцятирічні Фрося та Льончик взаємно закохані, сповнені мрій про щасливе подружжя. Але Фрося – українка, а Льончик – єврей, що ускладнює затвердження їхнього союзу перед батьками.

Олексій Іванович, батько Фросі, хоч і добрий чоловік, але глибоко вірний православний християнин. Як йому змусити себе згодитися на шлюб з представником іншої віри? Незабаром Фрося завагітніє. Приходить перший день війни. Льончик вирушає на фронт. Місто опиняється під окупацією.

Розбиті мрії, зруйнований танцмайданчик, зрада, мародерство, фашистський терор проти євреїв, навіть найменші діти мішаного походження стають жертвами.

"Чому я живий": дивіться онлайн трейлер фільму

На стримінговій платформі Netflix дедалі більше українських стрічок, які вартують перегляду справжніх кіноманів. Обирайте фільм, який вам до смаку та дивіться онлайн уже сьогодні.