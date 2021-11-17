Netflix запустив офіційний рейтинг фільмів і серіалів: що дивляться в Україні

17 листопада 2021 , 22:01
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About Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix створив власний офіційний сайт з рейтингом фільмів і серіалів, прем’єра яких відбувається на платформі. Оновлюватимуть списки найпопулярніших стрічок щотижня у вівторок.

Рейтинг фільмів будуть публікувати на окремому сайті "Топ 10 на Netflix" за такими категоріями: найпопулярніші фільми й телешоу англійською мовою, картини й шоу на інших мовах, найуспішніші серіали англійською мовою та аналогічний список про серіали іноземною мовою. Крім цього, можна буде поглянути на рейтинг популярності у більш ніж 90 країнах. 

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Сьогодні сайт доступний на англійській та іспанській мовах, наступного року з’являться й інші мови. Рейтингові списки ґрунтуються на загальній кількості годин перегляду в перші 28 днів трансляції на Netflix.

Це важливий крок вперед для Netflix, творців, з якими ми працюємо та наших учасників. Люди хочуть зрозуміти, що означає успіх у світі стримінгу, і ці списки пропонують найчіткішу відповідь на це питання у нашій індустрії. Але найбільше ми сподіваємося, що наш новий щотижневий топ 10 допоможе фанатам відкривати нові історії,
– йдеться в офіційній заяві Netflix.

Лідери цього тижня (8 – 14 листопада 2021 року) 

Рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні:

  1. "Червоне повідомлення";
  2. "Невловимий аромат любові";
  3. "Армія злодіїв";
  4. "Гірка помста";
  5. "Яра";
  6. "Армія мерців";
  7. "Застрягли разом";
  8. "Трансформери: Останній лицар";
  9. "Дід Мороз повернувся";
  10. "Родина Аддамсів".


Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Скриншот з сайту top10.netflix

Рейтинг найпопулярніших в Україні серіалів:

  1. "Аркейн" (1 сезон);
  2. "Ти" (3 сезон);
  3. "Покоївка" (1 сезон);
  4. "Нарко: Мексика" (3 сезон);
  5. "Ти" (1 сезон);
  6. "Гра в кальмара" (1 сезон);
  7. "Ти" (2 сезон);
  8. "Ключі Локків" (2 сезон);
  9. "Династія" (4 сезон);
  10. "Паперовий будинок" (1 сезон).


Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Скриншот з сайту top10.netflix

Netflix запустив офіційний рейтинг фільмів і серіалів: дивіться відео 

 

Автор: Наталія Гулій