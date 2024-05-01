Одне з найкращих детективних шоу з'явилось на Netflix: про що цей серіал

Культовий британський серіал "Життя на Марсі" тепер можна переглянути на Netflix. Він поєднує у собі елементи різних жанрів та захоплює цікавим сюжетом.

Цього квітня стримінгова платформа Netflix поповнилась ще одним крутим серіалом. Це кінокартина "Життя на Марсі", що виходив із січня 2006 до квітня 2007 на каналі BBC. Назва серіалу "Життя на Марсі" є відсиланням до знаменитої пісні Девіда Бові, пише Кіно 24. Він поєднує у собі жанр наукової фантастики та детективу.

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Про що розповідає серіал

У центрі сюжету – історія манчестерського поліцейського Сема Тайлера. Чоловіка збиває машина у 2006 році, а приходить до тями він вже у 1973 році.

Сем виявляється інспектором власного відділення, а його начальник – Джин Хант. Протягом кількох сезонів чоловік намагається знайти шлях додому та зрозуміти: він збожеволів, чи справді зумів перенестися у минуле.

"Життя на Марсі": дивіться трейлер онлайн

Серіал здобув популярність не у всіх країнах. Водночас критики здебільшого оцінювали його позитивно, називаючи "кумедним, драматичним і захопливим шедевром". До того ж він двічі виграв премію Еммі.

Зараз серіал "Життя на Марсі" має чималий рейтинг за IMDb – це 8.4 з 10, а також 100-відсотковий рейтинг на сайті Rotten Tomatoes. Це свідчить про те, що він є одним з найкращих детективних шоу.

Яка стрічка скоро вийде на Netflix

На стримінговій платформі вже сьогодні, 1 травня, буде представлений фільм Алана Бадоєва "Довга доба". Це стрічка, що розповідає про виживання, опір та життя українців під час війни. До створення долучилися самі люди, які знімали моменти війни на свої телефони.