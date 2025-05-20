Спершу інтригують, а потім розчаровують: 3 невдалі фільми з хорошим початком
- "Загін самогубців" починається цікаво, але розчаровує недопрацьованим сюжетом і погано розкритими персонажами.
- "Індіана Джонс і реліквія долі" починається з цікавих відсилань, але потім перетворюється на свою стару версію.
- "Привид у броні" має видовищну вступну сцену, але решта фільму виглядає банально і не відповідає рівню анімаційного оригіналу.
Навіть у поганих стрічок є позитивні деталі – акторська гра чи операторська робота. Як деякі найкращі фільми мають недоліки, так і ті стрічки, які вважають невдалими, мають захопливі моменти.
Важливою частиною фільму є його початок, адже він задає тон, показує головних героїв і повинен захопити увагу глядача. Часто вступні сцени можуть створити у глядачів очікування, яке потім не виправдовується. Кіно 24 розповість про стрічки, які добре починались, але недоліки їх зіпсували.
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"Загін самогубців"
Супергеройський фільм розповідає про злочинців, з якими підписує угоду секретне урядове агентство. В обмін на свободу вони мають відправитись на місію, де немає шансів вижити. Але антигерої не планують здаватися.
Цікавий задум, яскраве та ефективне промо поступилося недопрацьованому та непослідовному сюжету, нудним і погано розкритим персонажам. Перші сцени фільму не виправдовують те, чим все завершується.
"Загін самогубців": дивіться трейлер онлайн
"Індіана Джонс і реліквія долі"
Фільм розповідає про постарілого Індіану Джонса, якого відвідує його хрещена донька. Вона втягує археолога в пошуки реліквії Архімеда, який може переміщати в часі. За цим механізмом полюють нацисти, тому тепер справа Індіани Джонса у небезпеці.
Стрічка починається з цікавих відсилань до Другої світової війни, що нагадують попередні фільми Стівена Спілберга. Але надалі все йде на спад і картина перетворюється у старі версії "Індіани Джонса". Картина провалилась у прокаті. Це лише довело, що франшиза затрималась занадто довго.
"Індіана Джонс і реліквія долі": дивіться трейлер онлайн
"Привид у броні"
Науково-фантастичний фільм розповідає про жінку-кіборга, метою якого є зупинити небезпечного хакера. Це ігровий рімейк з японської анімації. Вступна сцена, де головна героїня у виконанні Скарлетт Йогансон перехоплює злочинців, була видовищною і нагадувала екшн-ігри.
Та решта фільму мала вигляд банального і застарілого перероблення аніме. Критики називають головною проблемою "Привида у броні" те, що побудова світу в такому форматі ніколи не зможе бути на рівні з тим, що краще реалізувати через анімацію.
"Привид у броні": дивіться трейлер онлайн