"Їдемо в лікарню": невідомий зі зброєю вдерся до будинку Марини Мазепи й сильно побив її хлопця
Голлівудська акторка Марина Мазепа, яка народилася і виросла в Україні, пережила неабиякий стрес. У її будинок сьогодні вдерся грабіжник і жорстоко побив її хлопця.
Поки Марини Мазепи не було вдома, невідомий вдерся в її дім, що в Лос-Анджелесі. Він зі зброєю перестрибнув через паркан та потрапив на кухню.
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В будинок акторки Мазепи вдерся грабіжник зі зброєю
За словами Марини, її хлопець також схопив пістолет і погнався за ним. Вони побилися, невідомий вдарив Теда в голову, зламав палець і втік.
Тед живий і зараз все добре. Зараз в нас поліція і швидка допомога. Ми їдемо в лікарню,
– написала зірка.
Марина доповнила, що Тед втратив багато крові, але попри все, намагається жартувати.
Будинок акторки та її хлопця облаштований камерами, тому деякі моменти, як-от частину і бійки та саме проникнення невідомого, можна побачити на екрані.
Акторка поділилася, що Теду дуже пощастило, що не довелося застосовувати зброю і що сам не потрапив під кулю.
Такий шалено щасливий і благословенний! Це магазин, який випав,
– підписала інший знімок акторка.
Що відомо про Марину Мазепу
Марина Мазепа – українка з Конотопа, яка вже декілька років живе в Лос-Анджелесі. У свої 25 Марина Мазепа знялася в декількох великих проєктах: "Нечестивий", "Втілення зла" та "Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті". Зараз працює над приквелом "Джона Віка" – серіалом "Континенталь". Крім цього, зірка є ексучасницею телешоу "Танцюють всі".
Нещодавно 24 канал поспілкувався з акторкою через відеозв’язок. Вона розповіла про те, як переживає війну, і я її підтримав коханий. Надзвичайна любов до України та української культури не залишає зірку байдужою. Її родичі зараз знаходяться в Україні. Вона підтримує з ними зв’язок.
Цікаво, що Марина Мазепа може бути правнучкою гетьмана Івана Мазепи. Про це їй розповідав батько, проте згодом зірка прагне звернутися до архівів, аби переконатися в цьому остаточно.
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