Які голлівудські актори живуть із невиліковними захворюваннями

На жаль, життя часто буває жорстоким і несправедливим по відношенню до всіх людей. Але найгірше це, мабуть, те, коли на кону стоїть здоров'я. Адже від самопочуття залежить усе.

Від хвороб не застрахований ніхто. Відомі люди часто стають прикладом того, як те чи інше захворювання може кардинально змінити життя, пише 24 Канал.

На які хвороби хворіють голлівудські актори?

Деніел Редкліфф

З самого дитинства зірка фільмів про "Гаррі Поттера" страждає на диспарксію – неврологічне захворювання, яке ускладнює координацію рухів і дрібну моторику. Через це Редкліфф не може самостійно зав'язати шнурки, водити авто чи зрозуміло писати від руки.

Диспарксія негативно впливала на його навчання у школі, однак допомогла спробувати себе в акторстві. Деніел не скаржиться, адже хвороба протікає у легкій формі. Однак його особливість спонукала до допомоги пацієнтам із рідкісними захворюваннями по всьому світі.

Деніел Редкліфф / Фото Getty images

Брюс Вілліс

У лютому 2023 року стало відомо, що актору встановили важкий діагноз: лобово-скронева деменція. Перші симптоми почали проявлятися ще у 2022 році, коли Брюс постав перед труднощами вимовою, і лікарі спочатку діагностували його стан як афазію – порушення мови. Проте з часом стан актора погіршувався, і лише у 2023 році лікарі змогли поставити точний діагноз.

Брюс Вілліс / Фото Getty images

Наприкінці січня дружина актора розповідала, що у Брюса прогресує неврологічне захворювання, а також йому діагностували анозогнозію – стан, за якого людина не усвідомлює власного діагнозу.

Чарлі Шин

Актор у 2015 році повідомив, що йому діагностували ВІЛ. Це сталось ще за чотири роки до того, як Чарлі вирішив поділитись цією інформацією публічно.

У день, коли мені поставили діагноз, мені одразу захотілося застрелитися. Але там була моя мама, я не міг зробити цього перед нею і дозволити їй прибирати цей безлад,

– відверто розповів чоловік.

Чарлі Шин / Фото Getty images

Сьогодні Чарлі перебуває на спеціальний терапії й навіть проходив тестування препарату від вірусу.

Том Генкс

У 2013 році зірці "Фореста Гампа" діагностували діабет другого типу. За словами актора, він зневажливо ставився до свого здоров'я, а також не звертав уваги на зайву вагу.

Том Генкс / Фото з інстаграму зірки

Мій лікар сказав: "Якщо вам вдасться важити стільки, скільки ви важили в старшій школі, ви фактично станете цілком здоровим, і у вас не буде діабету ІІ типу." А я сказав: "Що ж, хай у мене тоді буде діабет ІІ типу",

– пожартував Генкс.

Джим Керрі

Популярний комедійний актор ще у 2004 році розповів, що у нього СДУГ (Синдром дефіциту уваги й гіперактивності). Через це Керрі навіть був у глибокій депресії.

Сьогодні він виступає за боротьбу зі стигматизацією психічних захворювань.

Джим Керрі / Фото Getty images

Тім Каррі

У 2012 році в актора відомого фільму "Сам удома: Загублений у Нью-Йорку" стався інсульт. Каррі втратив можливість самостійно пересуватись, тому уже багато років прикутий до інвалідного візка. Крім того, у нього помітний частковий параліч обличчя та є проблеми з лівою ногою. Хоч Тім і не знімається у кіно, однак продовжує працювати як актор дубляжу.

Тім Каррі / Колаж 24 Каналу

Майкл Джей Фокс

У 30 років зірка фільмів "Назад у майбутнє" почув страшний діагноз – хвороба Паркінсона. Тоді лікарі казали, що у Майка є 10 років активного життя, перш ніж недуга візьме своє.

Тоді Фокс почав надмірно вживати алкоголь, однак таки зміг опанувати себе. Усі роки він присвячує себе дослідженню Паркінсона й допомозі людям із цим діагнозом.

Майкл Джей Фокс / Фото Getty images

Сельма Блер

Американська акторка, яка зіграла у фільмі "Блондинка в законі", у 2018 році дізналась про свій діагноз – розсіяний склероз. Виявилось, що у зірки він протікав непомітно аж 15 років.

Через рік їй також діагностували спастичну дисфонію, що повпливало на голосові зв'язки.

Сьогодні зірка вимушена пересуватись за допомогою тростини, а також часто з'являється на публічних заходах із собакою-поводирем.