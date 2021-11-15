Неймовірна гра Леді Гаги, але сценарій недопрацьований: що пишуть у мережі про "Дім Ґуччі"

Нещодавно у Лондоні відбувся світовий реліз фільму "Дім Ґуччі" Рідлі Скотта. На прем’єру прийшли як журналісти західних видань, так й світові кінокритики. Своїми думками вони поділилися в соціальних мережах.

На Rotten Tomatoes наразі немає загального балу та рецензій щодо фільму, оскільки ембарго з них знімуть лише 22 листопада. Щодо відгуків у твітері: дехто відзначив неймовірну гру Леді Гаги та хімію між нею та Адамом Драйвером, а інші вважають сценарій недопрацьованим.

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Відгуки на "Дім Ґуччі"

Джаз Тангчай, Variety: "Дім Ґуччі" – божественний. Він смачний. Акторський склад показує найкращу гру року. Насолоджуйтесь Адамом Драйвером та Леді Гагою, чия хімія та гра – феноменальні. Фільм – майстер-клас з акторської майстерності";

Джої Нольфі, Entertainment Weekly: "Дім Ґуччі" – гротеск, наповнений соковитою ікрою, абсурдно приємна італійська мильна опера, де лисий Джаред Літо мочиться на шарф Gucci. Фільм надмірно витрачає паливо, але серйозна, люта гра Леді Гагі завершує її еволюцію від кінозірки до потужної драматичної актриси";

Саймон Томпсон, Forbes та Variety: "Дім Ґуччі" — шекспірівський у своєму виконанні. Міцна історія про жадібність і спрагу успіху за всяку ціну, усіяна трагікомедійними інтерлюдіями: і те й інше по-різному приваблює. З гарною акторською грою, нехай часом манірною та перетягнутою, але це працює";

Скотт Менцель, We Live Entertainment: "Дім Ґуччі" — роздутий і безладно нерівний, схожий на два різні фільми, з'єднані в одному. Кожен актор поводиться так, ніби всі вони знімаються в різних картинах, окрім Аль Пачіно, який, здається, зрозумів завдання і став найціннішим гравцем";

Метт Неглія, Next Best Picture: "Не володіючи енергією, стилем та станом, "Дім Ґуччі" занурюється у смертельно серйозну драму на 2,5 години з нерівним тоном. Леді Гага, Адам Драйвер та Аль Пачіно тішать, але мультяшний Джаред Лето почувається, ніби в іншому фільмі. Невтішна посередня спроба Рідлі Скотта".

Що відомо про "Дім Ґуччі"

Біографічна драма Рідлі Скотта розповідає про сім'ю, яка представляє відомий італійський модний бренд Біографічна драма Рідлі Скотта розповідає про сім'ю, яка представляє відомий італійський модний бренд Gucci . Скотт досліджує події 1995 року вбивства Мауріціо Ґуччі, які детально описано у книзі Сари Гей Форден 2001 року "Дім Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності".

На нещодавньому живому виступі Гага поговорила зі своєю публікою про фільм. Шанувальниця @gagallure зняла відео з її словами та опублікувала його у твітері. У ролику можна почути, як Гага каже, що вона щойно подивилася весь фільм і була справді вражена. Коли публіка вибухнула оплесками, Гага щиро засміялася.

Це до біса чудово,

– вигукнула 35-річна співачка.

Як відреагувала родина Ґуччі на фільм

Поки трейлери до фільму "Дім Ґуччі" доводять чудову гру Гаги, стрічка отримала негативні відгуки від членів родини Ґуччі. Зокрема Реджані висловила своє роздратування тим, що Гага не зустрілася з нею до зйомок у біографічному фільмі. Крім того, двоюрідний брат Мауріціо Ґуччі прокоментував, що родина "по-справжньому розчарована". Йшлося також про те, що родина Ґуччі подасть до суду після перегляду фільму.

"Дім Ґуччі" – один із найочікуваніших фільмів

Попри значні зауваження, "Дім Ґуччі" – один із найочікуваніших фільмів, прем'єра якого відбудеться цього місяця. Ба більше з таким зірковим складом і Рідлі Скоттом можна впевнено говорити, що фільм буде хітом. Лише з одних тільки трейлерів можна багато чого зрозуміти: романтика, зрада, горе та помста, переплетені між глянсовими показами мод та розкішними пейзажами. Що стосується Леді Гаги, то вона готова показати ще один дивовижний виступ із бездоганним перетворенням та безпомилковим італійським акцентом.

Українська прем’єра фільму запланована 25 листопада 2021 року.

"Дім Ґуччі": дивіться трейлер до картини