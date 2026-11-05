Зять Шварценеггера та зірка Marvel Кріс Пратт зізнався, що жив у фургоні й мав лише 60 доларів

Сьогодні Кріс Пратт – зірка "Вартових Галактики", "Світу Юрського періоду", зять Шварценеггера та один із найвідоміших акторів Голлівуду. Але колись його найбільшим капіталом були 60 доларів, ролики та фургон, у якому він жив на Гаваях.

Як повідомляє 24 Канал, 47-річний актор пригадав початок своєї кар'єри в Instagram. До голлівудської слави Пратт працював офіціантом у ресторані Bubba Gump Shrimp Company на Гаваях. Саме там він випадково познайомився з акторкою та режисеркою Рей Дон Чонг.

Побачивши знаменитість за столиком, майбутня зірка вирішив не втрачати нагоди й підійшов привітатися. Коли Чонг запитала, чи вміє він грати, хлопець без зайвої скромності відповів, що так, і попросив узяти його у свій фільм.

Режисерка попросила номер телефону, але виникла невелика проблема – власного телефона Пратт не мав. Тому залишив номер друга Майка, який через кілька днів між іншим повідомив, що йому хтось телефонував.

Зрештою актор отримав сценарій, який перечитав тричі поспіль, ретельно підготувався до прослуховування й отримав роль у фільмі "Дуже страшне кіно 3" (2000).

Утім, залишалася ще одна дрібниця: зйомки проходили в Лос-Анджелесі, а в кишені Пратта було лише 60 доларів. На щастя, Чонг повідомила, що переліт йому оплатять.

Саме тоді я зрозумів, що моє життя назавжди змінилося. Я стану актором, – пригадав Пратт.

Актор подякував режисерці за те, що вона повірила у звичайного хлопця з ресторану. За його словами, саме цей невеликий фільм відчинив перед ним двері до Голлівуду.

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