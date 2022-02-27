"Ні війні": російська акторка Чулпан Хаматова закликала Путіна зупинити війну в Україні

У своєму інстаграмі російська акторка Чулпан Хаматова опублікувала звернення до президента Росії Владіміра Путіна із закликом зупинити війну в Україні. Під закликом також вказані імена низки керівників благодійних організацій.

Загалом вже понад 80 керівників благодійних фондів на некомерційних організацій підписали звернення до Владіміра Путіна із закликом зупинити війну в Україні.

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Ми виступаємо проти військових дій, які наша країна здійснює на території України. Вся наша робота – це боротьба за гідність людини, порятунок життя. Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з основними принципами людяності. Війна – це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання,

– мовиться у зверненні.

Автори звернення закликали до припинення військових дій та початку перемовин, назвавши силові методи вирішення конфліктів нелюдськими.

Хто підписав звернення до Путіна:

російська народна артистка, засновниця фонду "Подаруй життя" Чулпан Хаматова,

засновниця фонду "Віра", директор Центру паліативної допомоги Москви Нюта Федермессер;

засновниця фонду "Будинок з маяком" Лідія Моніава,

директорка благодійного фонду "Дитячі серця" Катерина Бермант,

генеральна директор благодійного фонду "Живи зараз" Наталія Лугова,

керівник благодійної організації "Нічліжка" Григорій Свердлін та низка інших керівників благодійних організацій.

Раніше до Путіна, із закликом зупинити війну в Україні також звернувся російський актор Данило Козловський.