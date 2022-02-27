"Ні війні": російська акторка Чулпан Хаматова закликала Путіна зупинити війну в Україні
У своєму інстаграмі російська акторка Чулпан Хаматова опублікувала звернення до президента Росії Владіміра Путіна із закликом зупинити війну в Україні. Під закликом також вказані імена низки керівників благодійних організацій.
Загалом вже понад 80 керівників благодійних фондів на некомерційних організацій підписали звернення до Владіміра Путіна із закликом зупинити війну в Україні.
Не пропустіть Що посієш, те й пожнеш, – американський режисер Девід Лінч звернувся до Путіна
Ми виступаємо проти військових дій, які наша країна здійснює на території України. Вся наша робота – це боротьба за гідність людини, порятунок життя. Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з основними принципами людяності. Війна – це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання,
– мовиться у зверненні.
Автори звернення закликали до припинення військових дій та початку перемовин, назвавши силові методи вирішення конфліктів нелюдськими.
Хто підписав звернення до Путіна:
- російська народна артистка, засновниця фонду "Подаруй життя" Чулпан Хаматова,
- засновниця фонду "Віра", директор Центру паліативної допомоги Москви Нюта Федермессер;
- засновниця фонду "Будинок з маяком" Лідія Моніава,
- директорка благодійного фонду "Дитячі серця" Катерина Бермант,
- генеральна директор благодійного фонду "Живи зараз" Наталія Лугова,
- керівник благодійної організації "Нічліжка" Григорій Свердлін та низка інших керівників благодійних організацій.
Раніше до Путіна, із закликом зупинити війну в Україні також звернувся російський актор Данило Козловський.