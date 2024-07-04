Поповнення в сім'ї й неймовірні пригоди: відбулась прем'єра популярного фільму "Нікчемний Я 4"

Четвертий фільм основної серії та шостий у франшизі "Нікчемний Я" відтепер можна переглянути на екранах. Стрічка розповість про нові пригоди лиходія Ґрю та його підопічних.

Фільм "Нікчемний Я 4" – один із найочікуваніших цього року. Universal Pictures оголосила про початок розробки стрічки ще у 2017 році, а ще 7 років тривало її виробництво та озвучування.

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Прем'єра "Нікчемного Я 4"

У новому фільмі улюблений лиходій та агент Антизлодійської ліги Ґрю повертається та йде назустріч новим пригодам.

Разом із головним героєм його підтримка – це сім'я. Тут його чекає поповнення – новий член сім'ї Ґрю-молодший, який готовий випробувати батька на міцність.

Молодший син, дружина та троє доньок змушені тікати разом із Ґрю через те, що вони стали мішенню злочинця-втікача Максима Ле Маля та його одіозної коханої Валентини.

"Нікчемний Я 4": дивіться трейлер онлайн

Кінокритики не засипають новенький мультфільм компліментами. Більшість сходяться на думці про те, що стрічка не несе особливих сенсів, а продюсери вирішили створити ще одну частину просто заради фінансової вигоди.

Це не шедевр, і "Нікчемний Я 5" нікому не потрібен, але бути невибагливим і приємним – нелегко,

– зазначають у Guardian.

Оглядачі теж зустріли анімаційну прем'єру не з найвищими оцінками:

Rotten Tomatoes – 65%

Metacritic – 58/100

IMDb – 6,3/10.

Водночас мультфільм приємно дивитися, і він однозначно стане гарним доповненням сімейного вечора.