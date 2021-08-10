Ніколь Кідман зізналась, як її чоловік реагує на еротичні сцени
Джерело:E! News 'Daily Pop
Зовсім скоро відбудеться прем'єра серіалу "Дев'ять незнайомців" за участі Ніколь Кідман, де голлівудська зірка знялась у декількох еротичних сценах. Акторка розповіла, як її коханий чоловік кантрі музикант Кіт Урбан мириться з її частими відвертими сценами на екрані.
Схоже, що любов у стосунках між голлівудською актрисою Ніколь Кідман та кантрі-співаком Куртом Урбаном за 15 років спільного життя не згасає. Зірка "Дев'яти незнайомців" для E! News 'Daily Pop розповіла, що її чоловік володіє високим рівнем довіри, адже прекрасно себе почуває, коли Ніколь бере участь в любовній сцені на камеру.
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Якою відповіддю вразила Ніколь Кідман
Актриса переконала шанувальників, що її чоловік чудово розуміє потреби екранного життя, адже він також людина публіки та сцени, тому він не втручається в роботу дружини. Також Кідман поділилась, що її чоловік ніколи не читає її сценаріїв та не знає, чим вона займається на знімальному майданчику, – він отримує вже готове шоу, яке змонтоване. Саме тому, переконана актриса, у нього відсутні жодні перестороги. Також вона підкреслила, що Курт дуже любить свою роботу і немає часу відволікатись на дріб'язок, на кшталт таких несерйозних ситуацій.
Він мало що знає про те, що я насправді роблю,
– пожартувала оскароносна Ніколь Кідман.
Фейт Маргарет Кідман-Урбан, Кіт Урбан та Ніколь Кідман під час трансляції премії "Золотий глобус" 2021 року / Фото Getty Images
Що відомо про майбутній серіал "Дев'ять незнайомців"
Прем'єра серіалу відбудеться 18 серпня 2021 року на стримінговій платформі Hulu. Ніколь Кідман виконає роль дивакуватої гурині Маші, власниці спа-будинку під назвою Tranquillium House. Героїня настільки спокійна та вмиротворена аж до "гусячої шкіри".
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