Номінанти на найкращий фільм року за версією "Кіноколо"

Оголосили номінантів на 5-ту Національну премію кінокритиків "Кіноколо". Фільми "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" і "Відблиск" — серед фаворитів.

5-та ювілейна Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на отримання нагород у 2022 році. Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), "Клондайк" Марини Ер Горбач (5 номінацій), "Бачення метелика" Максима Наконечного (5 номінацій) та "Відблиск" Валентина Васяновича (4 номінації).

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Переможці будуть традиційно оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" — 20 жовтня 2022 року.

Номінанти на 5-ту Національну премію кінокритиків "Кіноколо" у 2022 році

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Бачення метелика", режисер Максим Наконечний, продюсери Дар’я Бассель, Єлізавета Сміт;

"Відблиск", режисер Валентин Васянович, продюсери Валентин Васянович, Володимир Яценко, Ія Мислицька, Анна Яценко;

"Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач, Мехмет Баґадир Ер;

"Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсери Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Лора Бріан, Богна Шевчик, Клаудія Смея-Ростворовська, Жанкарло Насі, Адольф Ель Ассаль, Сільвана Сантамарія.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Джордан'96", режисерка Катерина Лесик, продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко;

"Згасаюче світло", режисер Іван Орленко, продюсер Олександр Омельянов;

"Лалібела", режисерка Анна Морозова, продюсери Мирослав Гай, Кирило Нечмоня;

"Ти в порядку?", режисерка Наталка Ворожбит, продюсери Денис Крупнов, Наталка Ворожбит.

Найкращий документальний фільм

"Літургія протитанкових перешкод", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсери Су-Джанг Канг, Даніель Ломбросо, Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук;

"Нескінченність за Флоріаном", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок;

"Терикони", режисер Тарас Томенко, продюсер Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко;

"Щоденник нареченої Христа", режисерка Марта Смеречинська, продюсерка Наталія Лібет.

Найкращий анімаційний фільм

"Гибкий Чаплинъ: Аспект", режисерка Оксана Курмаз, продюсерка Зарина Костельман;

"ДИВНІ — Ходять лісом", режисер Роман Дзвонковський, продюсер Роман Дзвонковський;

"МИ, ЄВРОПА", режисерка Марина Степанська, продюсерка Галина Шиян;

"Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...", режисер Устин Данчук, Андрій Польшин, продюсер Андрій Польшин.

Відкриття року

"Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;

"Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;

"Снайпер. Білий Ворон", режисер Мар'ян Бушан;

"Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич.

Найкращий режисер/режисерка

Валентин Васянович ("Відблиск");

Марина Ер Горбач ("Клондайк");

Максим Наконечний ("Бачення метелика");

Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір");

Ірина Цілик ("Я і Фелікс").

Найкращий актор

Юрій Іздрик — "Я і Фелікс", режисерка Ірина Цілик;

Роман Луцький — "Відблиск", режисер Валентин Васянович;

Сергій Шадрін — "Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач;

Олександр Яцентюк — "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Найкраща акторка

Ріта Бурковська — "Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;

Анастасія Карпенко — "Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич;

Соломія Кирилова — "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;

Оксана Черкашина — "Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач.

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)

Валентин Васянович — "Відблиск";

Марина Ер Горбач — "Клондайк";

Максим Наконечний, Ірина Цілик — "Бачення метелика";

Дмитро Сухолиткий-Собчук — "Памфір".

За досягнення (українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно — кінокритикам, кінознавцям, журналістам, кураторам, блогерам тощо)

Дарія Бадьйор за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;

за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture; Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк за цикл показів "Дивне, химерне, фантастичне";

за цикл показів "Дивне, химерне, фантастичне"; Микита Лиськов за телеграм-канал"АнімаціЯ" та серію робіт Putler kaput!;

за телеграм-канал"АнімаціЯ" та серію робіт Putler kaput!; Сергій Тримбач за книги "Іван Миколайчук. Містерії долі", "Богдан Ступка. Метаморфози".

Що таке Національна премія кінокритиків "Кіноколо" Щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 46 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

У попередні роки найкращими фільмами ставали "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва та "Донбас" Сергія Лозниці.