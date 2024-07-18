Оголосили головних претендентів на 76-ту премію Еммі: неочікуваний список кандидатів
Джерело:Deadline
Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 76-ту премію Еммі. Номінантів премії в прямому ефірі оголосили лауреати цієї відзнаки – акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл.
Відомо, що переможців визначать 15 вересня. У матеріалі дізнаєтесь список кандидатів на звання найкращих.
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Номінанти на 76-ту премію Еммі
Серіал "Сегун" отримав 25 номінацій на найпрестижнішу серіальну премію, що є абсолютним максимумом цього року. Друге місце за кількістю номінацій займає серіал "Ведмідь" з 23 номінаціями. Далі йдуть "Корона" з 18 номінаціями та нові "Містер і місіс Сміт", які зібрали 16 номінацій.
Найкращий драматичний серіал:
- "Корона"
- "Фолаут"
- "Позолочене століття"
- "Ранкове шоу"
- "Містер і місіс Сміт"
- "Шьоґун"
- "Повільні коні"
- "Проблема трьох тіл"
Найкращий комедійний серіал:
- "Початкова школа Еббот"
- "Ведмідь"
- "Угамуй свій запал"
- "Хитрощі"
- "Вбивства в одному будинку"
- "Палм-Рояль"
- "Пси з резервації"
- "Чим ми займаємося в тінях"
Найкращий мінісеріал:
- "Оленя"
- "Фарґо"
- "Уроки хімії"
- "Ріплі"
- "Справжній детектив: Нічна країна"
Найкращий актор у драматичному серіалі:
- Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")
- Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")
- Волтон Гоґґінс ("Фоллаут")
- Гарі Олдман ("Повільні коні")
- Хіроюкі Санада ("Шьоґун")
- Домінік Вест ("Корона")
Найкраща акторка у драматичному серіалі:
- Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
- Керрі Кун ("Позолочене століття")
- Майя Ерскін ("Містер і місіс Сміт")
- Анна Саваї ("Шьоґун")
- Імельда Стонтон ("Корона")
- Різ Візерспун ("Ранкове шоу")
Найкраща акторка у комедійному серіалі:
- Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
- Айо Едебірі ("Ведмідь")
- Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")
- Майя Рудольф ("Великі гроші")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
- Крістен Віг ("Палм-Рояль")
Найкращий актор у комедійному серіалі:
- Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")
- Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")
- Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
- Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
- Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")
Найкращий актор у мінісеріалі:
- Метт Бомер ("Попутники")
- Річард Гедд ("Оленя")
- Джон Хемм ("Фарго")
- Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
- Ендрю Скотт ("Ріплі")
Найкраща акторка у мінісеріалі:
- Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")
- Брі Ларсон ("Уроки хімії")
- Джуно Темпл ("Фарго")
- Софія Вергара ("Гризельда")
- Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
З повним списком номінантів можна познайомитися на сайті телеакадемії.