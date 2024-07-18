Оголосили головних претендентів на 76-ту премію Еммі: неочікуваний список кандидатів

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 76-ту премію Еммі. Номінантів премії в прямому ефірі оголосили лауреати цієї відзнаки – акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл.

Відомо, що переможців визначать 15 вересня. У матеріалі дізнаєтесь список кандидатів на звання найкращих.

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Номінанти на 76-ту премію Еммі

Серіал "Сегун" отримав 25 номінацій на найпрестижнішу серіальну премію, що є абсолютним максимумом цього року. Друге місце за кількістю номінацій займає серіал "Ведмідь" з 23 номінаціями. Далі йдуть "Корона" з 18 номінаціями та нові "Містер і місіс Сміт", які зібрали 16 номінацій.

Найкращий драматичний серіал:

"Корона"

"Фолаут"

"Позолочене століття"

"Ранкове шоу"

"Містер і місіс Сміт"

"Шьоґун"

"Повільні коні"

"Проблема трьох тіл"

Найкращий комедійний серіал:

"Початкова школа Еббот"

"Ведмідь"

"Угамуй свій запал"

"Хитрощі"

"Вбивства в одному будинку"

"Палм-Рояль"

"Пси з резервації"

"Чим ми займаємося в тінях"

Найкращий мінісеріал:

"Оленя"

"Фарґо"

"Уроки хімії"

"Ріплі"

"Справжній детектив: Нічна країна"

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")

Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")

Волтон Гоґґінс ("Фоллаут")

Гарі Олдман ("Повільні коні")

Хіроюкі Санада ("Шьоґун")

Домінік Вест ("Корона")

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Керрі Кун ("Позолочене століття")

Майя Ерскін ("Містер і місіс Сміт")

Анна Саваї ("Шьоґун")

Імельда Стонтон ("Корона")

Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкраща акторка у комедійному серіалі:

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")

Майя Рудольф ("Великі гроші")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Крістен Віг ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")

Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")

Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")

Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")

Найкращий актор у мінісеріалі:

Метт Бомер ("Попутники")

Річард Гедд ("Оленя")

Джон Хемм ("Фарго")

Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкраща акторка у мінісеріалі:

Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")

Брі Ларсон ("Уроки хімії")

Джуно Темпл ("Фарго")

Софія Вергара ("Гризельда")

Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

З повним списком номінантів можна познайомитися на сайті телеакадемії.