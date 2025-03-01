Оскар-2025: українські номінанти, скандали та фаворити премії

97-ма церемонія вручення премії Оскар відбудеться у ніч з 2 на 3 березня 2025 року в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Цьогорічна подія обіцяє бути особливо напруженою.

На статуетку головної кінопремії претендує фільм про війну в Україні, а також не обходиться без скандалів, пов'язаних із росіянами, повідомляє Кіно 24.

Не пропустіть 97-ма церемонія вручення найгучнішої кінопремії Оскар: де та коли дивитись трансляцію в Україні

Україна на Оскарі-2025

Головною гордістю для України на цьогорічному Оскарі стала номінація документального фільму "Порцелянова війна" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв створили потужну історію про трьох харківських митців, які не залишили місто після початку повномасштабної війни, а через своє мистецтво протистоять російській агресії. Цей фільм вже отримав міжнародне визнання, зокрема Гран-прі журі на кінофестивалі Sundance 2024 року.

Скандали навколо російських номінантів

Один із найгучніших скандалів Оскара-2025 року пов'язаний із російським актором Юрою Борисовим, номінованим на "Найкращу чоловічу роль другого плану" за фільм "Анора". Борисов також є першим російським актором, якого номінували на Оскар і "Золотий глобус".

Його номінація викликала обурення в українському суспільстві. Ситуацію загострила публічна підтримка актора українським продюсером Олександром Роднянським, який привітав Борисова з номінацією. Це спричинило хвилю критики та дискусій щодо допустимості участі російських митців у міжнародних кінопреміях під час війни.

Причиною скандалу є те, що включення російських акторів до номінацій премії Оскар демонструє небезпечну тенденцію, яка може свідчити про втрату інтересу до подій в Україні. Особливо тривожними виглядають такі рішення на тлі останніх заяв Дональда Трампа про можливе скорочення підтримки України. Це змушує замислитися, чи не починає Голлівуд сигналізувати про готовність повернути росіян до світового культурного простору без жодних наслідків.

Фаворити премії

Головним фаворитом цьогорічної премії є фільм "Емілія Перес", який отримав 13 номінацій, включаючи "Найкращий фільм" та "Найкращу оригінальну пісню".

Це музична драма, яка вже зібрала разючі відгуки критиків і має високі шанси на перемогу. Фільм розповідає історію наркобарона, який вирішує змінити стать та особистість, щоб уникнути минулого і розпочати нове життя. У центрі сюжету – боротьба героя з його колишнім "я", соціальні очікування та прийняття змін. Глибина сюжету та актуальність теми зробили "Емілію Перес" однією з найочікуваніших картин сезону.

"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму

Ще один вагомий претендент на перемогу – фільм "Бруталіст", який розповідає історію угорського архітектора Ласло Тота, який після жахіть Другої світової війни намагається побудувати нове життя в США. Стрічка отримала номінації у категоріях "Найкращий фільм" та "Найкраща режисура".

Інші обговорення та скандали

Акторка Карла Софія Гасконь, номінована за роль у фільмі "Емілія Перес", опинилася в центрі скандалу через свої суперечливі висловлювання в соціальних мережах.

Її дописи містили расистські висловлювання, зневажливі коментарі щодо ЛГБТК+ спільноти та підтримку теорій змови про COVID-19. Це викликало бурхливу реакцію громадськості, адже така поведінка не відповідає сучасним цінностям Голлівуду, який останніми роками активно просуває інклюзивність та соціальну відповідальність. Дехто вимагає відкликання її номінації, а інші вважають, що цей випадок стане черговим тестом для кіноакадемії на послідовність у відстоюванні принципів рівності та толерантності.

Також важливо відзначити дискваліфікацію пісні "Forbidden Road" з фільму "Роббі Вільямс: Better Man" у номінації "Найкраща оригінальна пісня" через підозри в плагіаті.

"Forbidden Road" з фільму "Роббі Вільямс: Better Man": слухайте пісню онлайн

Оскар-2025 року обіцяє стати не лише святом кіно, а й ареною для важливих суспільних дискусій. Для України це особлива подія, адже документальний фільм "Порцелянова війна" привертає увагу до мистецького опору під час війни. Водночас толерування російських митців у престижних номінаціях викликає гострі дискусії. Церемонія Оскара стане моментом істини: чи готовий світ повністю відмовитися від російського впливу у сфері культури?