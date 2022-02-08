Номінанти премії Оскар-2022: які стрічки боротимуться за золоту нагороду
Нарешті ми дочекались на оголошення номінантів найпрестижнішої премії Голлівуду – Оскара у 2022 році. Оголошення претендентів на золоту статуетку відбулось 8 лютого на офіційному ютуб-каналі.
Цього року оголосити номінантів Академія запросила відомого американського стендапера та актора Леслі Джордана й володарку премії Золотий глобус Трейсі Елліс Росс. Нагадаємо, що 94-та церемонія нагородження переможців Оскар-2022 відбудеться 27 березня.
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Оскар-2022: список номінантів премії
Найкращий фільм
- "Белфаст"
- "CODA: У ритмі серця"
- "Не дивіться вгору"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "Алея жаху"
- "Лакрична піца"
- "У руках пса"
- "Вестсайдська історія"
Найкраща акторка
- Джессіка Честейн
- Олівія Коулман
- Пенелопа Крус
- Ніколь Кідман
- Крістен Стюарт
Найкращий актор
- Хав'єр Бардем
- Бенедикт Кембербетч
- Ендрю Гарфілд
- Вілл Сміт
- Дензел Ваншингтон
Найкращий актор другого плану
- Кіран Гайндс
- Трой Коцур
- Джессі Племонс
- Дж. К. Сіммонс
- Коді Сміт-Макфі
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Найкраща акторка другого плану
- Джессі Баклі
- Аріана Дебо
- Джуді Денч (Белфаст)
- Кірстен Дасст (Корлль Річард)
Найкращий режисер
- Кеннет Брана, "Белфаст"
- Рюсуке Хамаґуті, "Сядь за кермо моєї машини"
- Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца"
- Джейн Кемпіон, "У руках пса"
- Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія"
Найкращий адаптований сценарій
- "CODA: У ритмі серця"
- "Дюна"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Незнайома дочка"
- "У руках пса"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Белфаст"
- "Не дивіться вгору"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Найгірша людина у світі"
Найкращий костюм
- "Круелла"
- "Сірано"
- "Дюна"
- "Алея жаху"
- "Вестсайдська історія"
Найкраща музику до фільму
- Be alive ("Король Річард")
- No time to die "007: Немає часу помирати")
- Somehow you do ("Чотири хороших дні")
- Dos Oranguitas ("Енканто")
- Down to joy ("Белфаст")
- "Піднесення"
- "Аттіка"
- Flee
- "Літо душі"
- "Написане вогнем"
Найкращий короткометражний документальний фільм
- Audible
- "Проведи мене додому"
- "Королева баскетболу"
- "Три пісні для Беназіра"
- When we were bullies
Найкращий міжнародний художній фільм
- "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)
- Flee (Данія)
- "Рука Бога" (Італія)
- Lunana: A Yak in the Classroom (Брутан)
- "Найгірша людина в світі" (Норвегія)
Найкращий грим та зачіски
- "Круелла"
- "Дюна"
- "Дім Ґуччі"
- "Поїздка до Америки"
- "Очі Теммі Фей"
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Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Справи мистецтва"
- "Бестія"
- "Боксбалет"
- "Склоочисник"
- "Робін Бобін"
Найкращий анімаційний фільм
- "Енканто"
- Flee
- "Лука"
- "Мітчелли проти машин"
- "Рая та останній дракон"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Ала Качуу — Бери та біжи"
- "Сукня"
- "Довге прощання"
- "У моїх думках"
- "Будь ласка, тримайся"
Найкращий звук
- "Белфаст"
- "Дюна"
- "007: Не час помирати"
- "У руках пса"
- "Вестсайдська історія"
Найкращі візуальні ефекти
- "Дюна"
- Free Guy
- "007: Не час помирати"
- "Шанг-Чі"
- "Людина-павук: Немає шляху додому"
"Оголошення номінантів Оскара-2022": дивіться трансляцію
Цікавий факт. До 94-тої церемонії будуть допущені лише фільми, випущені з 1 березня до 31 грудня 2021 року. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. За традицією, урочисту церемонію транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2022.