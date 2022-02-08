Номінанти премії Оскар-2022: які стрічки боротимуться за золоту нагороду

8 лютого 2022 , 15:32
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Нарешті ми дочекались на оголошення номінантів найпрестижнішої премії Голлівуду – Оскара у 2022 році. Оголошення претендентів на золоту статуетку відбулось 8 лютого на офіційному ютуб-каналі.

Цього року оголосити номінантів Академія запросила відомого американського стендапера та актора Леслі Джордана й володарку премії Золотий глобус Трейсі Елліс Росс. Нагадаємо, що 94-та церемонія нагородження переможців Оскар-2022 відбудеться 27 березня.

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Оскар-2022: список номінантів премії

Найкращий фільм

  • "Белфаст"
  • "CODA: У ритмі серця"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "Алея жаху"
  • "Лакрична піца"
  • "У руках пса"
  • "Вестсайдська історія"

Найкраща акторка

  • Джессіка Честейн
  • Олівія Коулман
  • Пенелопа Крус
  • Ніколь Кідман
  • Крістен Стюарт

Найкращий актор

  • Хав'єр Бардем
  • Бенедикт Кембербетч
  • Ендрю Гарфілд
  • Вілл Сміт
  • Дензел Ваншингтон

Найкращий актор другого плану

  • Кіран Гайндс
  • Трой Коцур
  • Джессі Племонс
  • Дж. К. Сіммонс
  • Коді Сміт-Макфі

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Найкраща акторка другого плану

  • Джессі Баклі
  • Аріана Дебо 
  • Джуді Денч (Белфаст)
  • Кірстен Дасст (Корлль Річард)

Найкращий режисер

  • Кеннет Брана, "Белфаст"
  • Рюсуке Хамаґуті, "Сядь за кермо моєї машини"
  • Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца"
  • Джейн Кемпіон, "У руках пса"
  • Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія"

Найкращий адаптований сценарій

  • "CODA: У ритмі серця"
  • "Дюна"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Незнайома дочка"
  • "У руках пса"

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Белфаст"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Найгірша людина у світі"

Найкращий костюм

  • "Круелла"
  • "Сірано"
  • "Дюна"
  • "Алея жаху"
  • "Вестсайдська історія"

Найкраща музику до фільму

  • Be alive ("Король Річард")
  • No time to die "007: Немає часу помирати")
  • Somehow you do ("Чотири хороших дні")
  • Dos Oranguitas ("Енканто")
  • Down to joy ("Белфаст")
Найкращий документальний фільм
  • "Піднесення"
  • "Аттіка"
  • Flee
  • "Літо душі"
  • "Написане вогнем"

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • Audible
  • "Проведи мене додому"
  • "Королева баскетболу"
  • "Три пісні для Беназіра"
  • When we were bullies

Найкращий міжнародний художній фільм

  • "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)
  • Flee (Данія)
  • "Рука Бога" (Італія)
  • Lunana: A Yak in the Classroom (Брутан)
  • "Найгірша людина в світі" (Норвегія)

Найкращий грим та зачіски

  • "Круелла"
  • "Дюна"
  • "Дім Ґуччі"
  • "Поїздка до Америки"
  • "Очі Теммі Фей"

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Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Справи мистецтва"
  • "Бестія"
  • "Боксбалет"
  • "Склоочисник"
  • "Робін Бобін"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Енканто"
  • Flee
  • "Лука"
  • "Мітчелли проти машин"
  • "Рая та останній дракон"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Ала Качуу — Бери та біжи"
  • "Сукня"
  • "Довге прощання"
  • "У моїх думках"
  • "Будь ласка, тримайся"

Найкращий звук

  • "Белфаст"
  • "Дюна"
  • "007: Не час помирати"
  • "У руках пса"
  • "Вестсайдська історія"

Найкращі візуальні ефекти

  • "Дюна"
  • Free Guy
  • "007: Не час помирати"
  • "Шанг-Чі"
  • "Людина-павук: Немає шляху додому"

"Оголошення номінантів Оскара-2022": дивіться трансляцію

 

Цікавий факт. До 94-тої церемонії будуть допущені лише фільми, випущені з 1 березня до 31 грудня 2021 року. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. За традицією, урочисту церемонію транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2022.
Автор: Богдана Ткачук