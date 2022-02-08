Номінанти премії Оскар-2022: які стрічки боротимуться за золоту нагороду

Нарешті ми дочекались на оголошення номінантів найпрестижнішої премії Голлівуду – Оскара у 2022 році. Оголошення претендентів на золоту статуетку відбулось 8 лютого на офіційному ютуб-каналі.

Цього року оголосити номінантів Академія запросила відомого американського стендапера та актора Леслі Джордана й володарку премії Золотий глобус Трейсі Елліс Росс. Нагадаємо, що 94-та церемонія нагородження переможців Оскар-2022 відбудеться 27 березня.

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Оскар-2022: список номінантів премії

Найкращий фільм

"Белфаст"

"CODA: У ритмі серця"

"Не дивіться вгору"

"Сядь за кермо моєї машини"

"Дюна"

"Король Річард"

"Алея жаху"

"Лакрична піца"

"У руках пса"

"Вестсайдська історія"

Найкраща акторка

Джессіка Честейн

Олівія Коулман

Пенелопа Крус

Ніколь Кідман

Крістен Стюарт

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Найкращий актор

Хав'єр Бардем

Бенедикт Кембербетч

Ендрю Гарфілд

Вілл Сміт

Дензел Ваншингтон

Найкращий актор другого плану

Кіран Гайндс

Трой Коцур

Джессі Племонс

Дж. К. Сіммонс

Коді Сміт-Макфі

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Найкраща акторка другого плану

Джессі Баклі

Аріана Дебо

Джуді Денч (Белфаст)

Кірстен Дасст (Корлль Річард)

Найкращий режисер

Кеннет Брана, "Белфаст"

Рюсуке Хамаґуті, "Сядь за кермо моєї машини"

Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца"

Джейн Кемпіон, "У руках пса"

Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія"

Найкращий адаптований сценарій

"CODA: У ритмі серця"

"Дюна"

"Сядь за кермо моєї машини"

"Незнайома дочка"

"У руках пса"

Найкращий оригінальний сценарій

"Белфаст"

"Не дивіться вгору"

"Король Річард"

"Лакрична піца"

"Найгірша людина у світі"

Найкращий костюм

"Круелла"

"Сірано"

"Дюна"

"Алея жаху"

"Вестсайдська історія"

Найкраща музику до фільму

Be alive ("Король Річард")

No time to die "007: Немає часу помирати")

Somehow you do ("Чотири хороших дні")

Dos Oranguitas ("Енканто")

Down to joy ("Белфаст")

Найкращий документальний фільм

"Піднесення"

"Аттіка"

Flee

"Літо душі"

"Написане вогнем"

Найкращий короткометражний документальний фільм

Audible

"Проведи мене додому"

"Королева баскетболу"

"Три пісні для Беназіра"

When we were bullies

​Найкращий міжнародний художній фільм

" Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Сядь за кермо моєї машини" (Японія) Flee (Данія)

"Рука Бога" (Італія)

Lunana: A Yak in the Classroom (Брутан)

"Найгірша людина в світі" (Норвегія)

Найкращий грим та зачіски

"Круелла"

"Дюна"

"Дім Ґуччі"

"Поїздка до Америки"

"Очі Теммі Фей"

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Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Справи мистецтва"

"Бестія"

"Боксбалет"

"Склоочисник"

"Робін Бобін"

Найкращий анімаційний фільм

"Енканто"

Flee

"Лука"

"Мітчелли проти машин"

"Рая та останній дракон"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Ала Качуу — Бери та біжи"

"Сукня"

"Довге прощання"

"У моїх думках"

"Будь ласка, тримайся"

Найкращий звук

"Белфаст"

"Дюна"

"007: Не час помирати"

"У руках пса"

"Вестсайдська історія"

Найкращі візуальні ефекти

"Дюна"

Free Guy

"007: Не час помирати"

"Шанг-Чі"

"Людина-павук: Немає шляху додому"

"Оголошення номінантів Оскара-2022": дивіться трансляцію

До 94-тої церемонії будуть допущені лише фільми, випущені з 1 березня до 31 грудня 2021 року. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. За традицією, урочисту церемонію транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2022.