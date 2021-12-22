Щороку десятки кінорежисерів відправляють на розгляд Американської кіноакадемії свої нові проєкти. Упродовж кількох місяців експерти переглядають всі стрічки та обирають з них всього 15, які й формують шорт-лист премії. Цьогорічний список стрічок, які можуть претендувати на Оскар, оголосили 21 грудня 2021 року.

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Фільм Наталки Ворожбит "Погані дороги" не потрапив у шорт-лист Оскара-2022

Нещодавно українська кінострічка режисерки Наталки Ворожбит під назвою "Погані дороги" потрапила у лонг-лист премії Оскар у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Кінострічка, на жаль, не змогла вирватися із 92-х фільмів лонг-листа у п'ятнадцятку найкращих в шорт-листі.

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-лист у 10 категоріях 94-ї церемонії вручення нагороди Academy Awards: документальний фільм, короткометражний документальний фільм, міжнародний художній фільм, макіяж та зачіски, музика (оригінальна партитура), музика (оригінальна пісня), короткометражний анімаційний фільм, короткометражний фільм у прямому ефірі, звукові та візуальні ефекти.

Шорт-лист Оскара-2022: повний список

Найкращий документальний фільм

  • Ascension / Вознесіння
  • Attica / Аттика
  • Billie Eilish: The World’s a Little Blurry / Біллі Айліш: Трохи розмитий світ
  • Faya Dayi / Файя Дайі
  • The First Wave / Перша хвиля
  • Flee / Втікати
  • In the Same Breath / На одному диханні
  • Julia / Джулія
  • President / Президент
  • Procession / Процесія
  • The Rescue / Рятувальник
  • Simple as Water / Просто як вода
  • Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) / Літо душі
  • The Velvet Underground / Історія The Velvet Underground
  • Writing with Fire / Написання з вогнем

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • Águilas / Орли
  • Audible / Виразний
  • A Broken House / Зламаний дім
  • Camp Confidential: America’s Secret Nazis / Конфіденційний табір: таємні нацисти Америки
  • Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker / Закодовано: Приховане кохання Дж. К. Лейендекера
  • Day of Rage / День люті
  • The Facility / Об’єкт
  • Lead Me Home / Відведи мене додому
  • Lynching Postcards: "Token of a Great Day" / Листівки лінчування: "Знак великого дня"
  • The Queen of Basketball / Королева баскетболу
  • Sophie & the Baron / Софі і барон
  • Takeover / ​Поглинання
  • Terror Contagion / Зараження терором
  • Three Songs for Benazir / Три пісні для Беназір
  • When We Were Bullies / Коли ми були хуліганами

Найкращий міжнародний художній фільм

  • Austria, Great Freedom / Австрія, Велика свобода
  • Belgium, Playground / Бельгія, Дитячий майданчик
  • Bhutan, Lunana: A Yak in the Classroom / Бутан, Лунана: Як у класі
  • Denmark, Flee / Данія, Втікати
  • Finland, Compartment No. 6 / Фінляндія, Відсік №6
  • Germany, I’m Your Man / Німеччина, Неідеальний чоловік
  • Iceland, Lamb / Ісландія, Агнець
  • Iran, A Hero / Іран, Герой
  • Italy, The Hand of God / Італія, Рука Бога
  • Japan, Drive My Car / Японія, Сядь за кермо моєї машини
  • Kosovo, Hive / Косово, Вулик
  • Mexico, Prayers for the Stolen / Мексика, Молитви за вкрадених
  • Norway, The Worst Person in the World / Норвегія, Найгірша людина у світі
  • Panama, Plaza Catedral / Панама, Катедральна площа
  • Spain, The Good Boss / Іспанія, Хороший бос

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Найкращий грим та зачіски

  • Coming 2 America / Поїздка в Америку 2
  • Cruella / Круелла
  • Cyrano / Сірано
  • Dune / Дюна
  • The Eyes of Tammy Faye / Очі Таммі Фей
  • House of Gucci / Дім Ґуччі
  • Nightmare Alley / Алея жаху
  • No Time to Die / 007: Не час помирати
  • The Suicide Squad / Загін самогубців: Місія навиліт
  • West Side Story / Вестсайдська історія

Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)

  • Being the Ricardos / Бути Рікардо
  • Candyman / Кендімен
  • Don’t Look Up / Не дивився вгору
  • Dune / Дюна
  • Encanto / Енканто
  • The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun / "Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан"
  • The Green Knight / Легенда про Зеленого лицаря
  • The Harder They Fall / Гірка помста
  • King Richard / Король Річард: Виховуючи чемпіонок
  • The Last Duel / Остання дуель
  • No Time to Die / 007: Не час помирати
  • Parallel Mothers / Паралельні матері
  • The Power of the Dog / У руках пса
  • Spencer / Спенсер: Таємниця принцеси Діани
  • The Tragedy of Macbeth / Макбет

Найкращий саундтрек до фільму

  • So May We Start? – Annette / Аннетт
  • Down To Joy – Belfast / Белфаст
  • Right Where I Belong – Brian Wilson: Long Promised Road / Брайан Вілсон: Довга обіцяна дорога
  • Automatic Woman – Bruised / Синці
  • Dream Girl – Cinderella / Попелюшка
  • Beyond The Shore – CODA / CODA: У ритмі серця
  • The Anonymous Ones – Dear Evan Hansen / Дорогий Еван Хансен
  • Just Look Up – Don’t Look Up / Не дивися вгору
  • Dos Oruguitas – Encanto / Енканто
  • Somehow You Do – Four Good Days / Чотири добрі дні
  • Guns Go Bang – The Harder They Fall / Гірка помста
  • Be Alive – King Richard / Король Річард: Виховуючи чемпіонок
  • No Time To Die – No Time to Die / 007: Не час помирати
  • Here I Am (Singing My Way Home) – Respect / Повага
  • Your Song Saved My Life – Sing 2 / Співай 2

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Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • Affairs of the Art / Справи мистецтва
  • Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice / Angakusajaujuq: Учень шамана
  • Bad Seeds / Погане насіння
  • Bestia / Бестія
  • Boxballet / Боксбалет
  • Flowing Home / Потік додому
  • Mum Is Pouring Rain / Мати ллє дощ
  • The Musician / Музикант
  • Namoo / Наму
  • Only a Child / Тільки дитина
  • Robin Robin / Робін Робін
  • Souvenir Souvenir / Сувенір Сувенір
  • Step into the River / Крок у річку
  • Us Again / Ми знову
  • The Windshield Wiper / Склоочисник

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • Ala Kachuu – Take and Ru / Ала Качуу — Бери та біжи
  • Censor of Dreams / Цензор снів
  • The Criminals / Злочинці
  • Distances / Відстані
  • The Dress / Сукня
  • Frimas / Фрімас
  • Les Grandes Claques / Як ті, яких я колись знав
  • The Long Goodbye / Довге прощання
  • "On My Mind / У моїх думках
  • Please Hold / Будь ласка, тримайся
  • Stenofonen / Стенофонен
  • Tala’vision / Tala’vision
  • Under the Heavens / Під небесами
  • When the Sun Sets / Коли сідає сонце
  • You’re Dead Helen / Ти мертва, Хелен

Найкращий звук

  • Belfast/ Белфаст
  • Dune/ Дюна
  • Last Night in Soho/ Минулої ночі у Сохо
  • The Matrix Resurrections/ Матриця: Воскресіння
  • No Time to Die / 007: Не час помирати
  • The Power of the Dog / У руках пса
  • A Quiet Place Part II/ Тихе місце 2
  • Spider-Man: No Way Home/ Людина-павук: Додому шляху нема
  • tick, tick...BOOM!/ Тік-так, бум!
  • West Side Story/ Вестсайдська історія

Найкращі візуальні ефекти

  • Black Widow / Чорна вдова
  • Dune / Дюна
  • Eternals / Вічні
  • Free Guy / Персонаж
  • Ghostbusters: Afterlife / Мисливці на привидів: З того світу
  • Godzilla vs. Kong / Ґодзілла проти Конга
  • The Matrix Resurrections / Матриця: Воскресіння
  • No Time to Die / 007: Не час помирати
  • Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Шан-Чі та легенда десяти кілець
  • Spider-Man: No Way Home / Людина-павук: Додому шляху нема

Як пройде 94-а церемонія Оскара

Церемонія нагородження відбудеться вже за новим форматом, який трішки змінювали для премії Оскар-2021. Шоу спочатку було заплановано на 27 лютого. Згодом Американська кіноакадемія перенесла дату проведення 94-ї церемонії вручення премії Оскар на 27 березня 2022 року.

До 94-тої церемонії будуть допущені лише фільми, випущені з 1 березня до 31 грудня 2021 року. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. За традицією, урочисту церемонію транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2022.