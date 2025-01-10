Оголошено номінантів на премію Гільдії акторів США: серед претендентів опинився росіянин

Гільдія акторів США оприлюднила список номінантів на престижну премію SAG Awards 2025. Ця нагорода є важливим визнанням акторської майстерності в різних категоріях кінематографа та телебачення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety. Лідерами серед номінантів цього року стали дві важливі кінематографічні роботи: бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун".

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Оголошено номінантів на премію Гільдії акторів США: подробиці

Лідерами за кількістю номінацій на премію SAG Awards 2025 стали бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун", події якого розгортаються у феодальній Японії. Обидва проєкти отримали по 5 номінацій.

"Wicked: Чародійка", що є музичним фільмом, захоплює глядачів яскравими виступами акторів та масштабністю постановки, в той час, як "Шьоґун", з його глибоким історичним контекстом, пропонує глядачам дивовижну акторську гру та складних персонажів, що розкриваються на фоні епохи феодальної Японії.

"Шьоґун": дивіться онлайн трейлер фільму

Біографічний фільм Джеймса Менголда "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", який розповідає про легендарного музиканта Боба Ділана, також отримав визнання на цій престижній премії, отримавши 4 номінації. Це підтверджує високу оцінку якості виконання ролей, а також драматургії й загальної концепції картини, яка торкається важливих моментів життя цієї культової особистості.

Окремої уваги заслуговує той факт, що Голлівуд продовжує демонструвати толерантність до російських акторів, і Юрій Борисов отримав номінацію за роль у фільмі "Анора" як найкращий актор другого плану.

Список номінантів на премію SAG Awards 2025

Найкращий чоловіча головна роль:

Едріен Броуді, "Бруталіст"

Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Деніел Крейг, "Квір"

Колман Домінго, "Сінг-Сінг"

Ральф Файнс, "Конклав"

Найкраща жіноча головна роль:

Памела Андерсон, "Остання танцівниця"

Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"

Майкі Медісон, "Анора"

Демі Мур, "Субстанція"

Найкращий актор другого плану:

Джонатан Бейлі, "Wicked: Чародійка"

Юрій Борисов, "Анора"

Киран Калкин, "Справжній біль"

Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Джеремі Стронг, "Учень. Історія Трампа"

Найкраща акторка другого плану:

Моніка Барбаро, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця"

Даніель Дедуайлер, "Уроки фортепіано"

Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка"

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкращий актор телебачення:

Хав'єр Бардем, "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес"

Коллін Фаррелл, "Пінгвін"

Річард Гедд, "Оленя"

Кевін Клайн, "Дісклеймер"

Ендрю Скотт, "Ріплі"

Найкраща акторка телебачення:

Кеті Бейтс, The Great Lillian Hall

Кейт Бланшетт, "Дісклеймер"

Джоді Фостер, "Справжній детектив"

Лілі Гледстоун, "Під мостом"

Крістін Міліоті, "Пінгвін"

Найкращий актор драматичного серіалу:

Таданобу Асано, "Шьоґун"

Джефф Бріджес, "Старий"

Геррі Олдман, "Повільні коні"

Едді Рейдмейн, "День шакала"

Хіроюкі Санада, "Шьоґун"

Найкраща акторка драматичного серіалу:

Кеті Бейтс, "Метлок"

Нікола Кулан, "Бріджертони"

Еллісон Дженні, "Дипломат"

Кері Расселл, "Дипломат"

Анна Саваі, "Шьоґун"

Найкращий актор комедійного серіалу:

Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"

Тед Денсон, "Людина із середини"

Гаррісон Форд, "Терапія"

Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкраща акторка комедійного серіалу: