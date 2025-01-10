Оголошено номінантів на премію Гільдії акторів США: серед претендентів опинився росіянин

10 січня 2025, 10:45
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Автор: Ольга Паньків

Гільдія акторів США оприлюднила список номінантів на престижну премію SAG Awards 2025. Ця нагорода є важливим визнанням акторської майстерності в різних категоріях кінематографа та телебачення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety. Лідерами серед номінантів цього року стали дві важливі кінематографічні роботи:  бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун".

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Оголошено номінантів на премію Гільдії акторів США: подробиці

Лідерами за кількістю номінацій на премію SAG Awards 2025 стали бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун", події якого розгортаються у феодальній Японії. Обидва проєкти отримали по 5 номінацій.

"Wicked: Чародійка", що є музичним фільмом, захоплює глядачів яскравими виступами акторів та масштабністю постановки, в той час, як "Шьоґун", з його глибоким історичним контекстом, пропонує глядачам дивовижну акторську гру та складних персонажів, що розкриваються на фоні епохи феодальної Японії.

"Шьоґун": дивіться онлайн трейлер фільму

Біографічний фільм Джеймса Менголда "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", який розповідає про легендарного музиканта Боба Ділана, також отримав визнання на цій престижній премії, отримавши 4 номінації. Це підтверджує високу оцінку якості виконання ролей, а також драматургії й загальної концепції картини, яка торкається важливих моментів життя цієї культової особистості.

Окремої уваги заслуговує той факт, що Голлівуд продовжує демонструвати толерантність до російських акторів, і Юрій Борисов отримав номінацію за роль у фільмі "Анора" як найкращий актор другого плану.

Список номінантів на премію SAG Awards 2025

Найкращий чоловіча головна роль:

  • Едріен Броуді, "Бруталіст"
  • Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • Деніел Крейг, "Квір"
  • Колман Домінго, "Сінг-Сінг"
  • Ральф Файнс, "Конклав"

Найкраща жіноча головна роль:

  • Памела Андерсон, "Остання танцівниця"
  • Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"
  • Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"
  • Майкі Медісон, "Анора"
  • Демі Мур, "Субстанція"

Найкращий актор другого плану:

  • Джонатан Бейлі, "Wicked: Чародійка"
  • Юрій Борисов, "Анора"
  • Киран Калкин, "Справжній біль"
  • Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • Джеремі Стронг, "Учень. Історія Трампа"

Найкраща акторка другого плану:

  • Моніка Барбаро, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця"
  • Даніель Дедуайлер, "Уроки фортепіано"
  • Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка"
  • Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкращий актор телебачення:

  • Хав'єр Бардем, "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес"
  • Коллін Фаррелл, "Пінгвін"
  • Річард Гедд, "Оленя"
  • Кевін Клайн, "Дісклеймер"
  • Ендрю Скотт, "Ріплі"

Найкраща акторка телебачення:

  • Кеті Бейтс, The Great Lillian Hall
  • Кейт Бланшетт, "Дісклеймер"
  • Джоді Фостер, "Справжній детектив"
  • Лілі Гледстоун, "Під мостом"
  • Крістін Міліоті, "Пінгвін"

Найкращий актор драматичного серіалу:

  • Таданобу Асано, "Шьоґун"
  • Джефф Бріджес, "Старий"
  • Геррі Олдман, "Повільні коні"
  • Едді Рейдмейн, "День шакала"
  • Хіроюкі Санада, "Шьоґун"

Найкраща акторка драматичного серіалу:

  • Кеті Бейтс, "Метлок"
  • Нікола Кулан, "Бріджертони"
  • Еллісон Дженні, "Дипломат"
  • Кері Расселл, "Дипломат"
  • Анна Саваі, "Шьоґун"

Найкращий актор комедійного серіалу:

  • Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"
  • Тед Денсон, "Людина із середини"
  • Гаррісон Форд, "Терапія"
  • Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
  • Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкраща акторка комедійного серіалу:

  • Крістен Белл, "Ніхто цього не хоче"
  • Квінта Брансон, "Початкова школа Ебботт"
  • Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь"
  • Айо Едебірі, "Ведмідь"
  • Джин Смарт, "Хитрощі"