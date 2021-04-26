Хлої Чжао стала найкращим режисером року: за який фільм вона отримала Оскар

Американська режисерка китайського походження Хлої Чжао стала володаркою Оскару-2021. Її відзначили як найкращого режисера року за фільм "Земля кочівників". Кінострічка раніше отримала схвальні відгуки від критиків та глядачів.

Хлої Чжао завоювала омріяну статуетку Оскара-2021, створивши неповторну кінокартину "Земля кочівників". Цей фільм також номіновано на 5 інших номінацій кінопремії.

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У своїй промові на 93-й церемонії премії режисерка зазначила, що вірить у те, що всі люди народжуються добрими. Тому у стрічці "Земля кочівників" вона хотіла вкотре це підкреслити.

Хлої Чжао – найкраща режисерка року

Хлої Чжао народилась у Пекіні, але реалізувала себе у США. Деякий час вона навчалась у лондонській школі-інтернаті, але знайшла себе у Лос-Анджелесі. Після навчання за спеціальністю "політологія" у Коледжі Маунт Голіок вона пішла працювати промоутекою, згодом – у сфері нерухомості, а також барменкою.

Але її життя різко повернулось, коли вона почала вивчати кіновиробництво у Школі мистецтв Тіша Нью-Йоркського університету. У 2015 році вона випустила фільм "Пісні, яких мене навчили брати", у 2017 – "Наїзник", у 2020 – тріумфальну стрічку "Земля кочівників", а у 2021 – фільм "Вічні".

У 2020 році Хлої Чжао отримала головний приз Венеційського кінофестивалю. Того ж року її також номінували на "Золотий глобус" як режисера та сценариста фільму "Земля кочівників".