Скоро результати: українська кіноакадемія оголосила номінантів на кінопремію "Золота дзиґа"
Джерело:"Золота дзиґа"
Комітет VIII Національної кінопремії "Золота дзиґа" почав анонсувати цьогорічних кандидатів на нагороду від Української кіноакадемії. Номінантів було відібрано з великого списку фільмів, який налічував 50 робіт.
У матеріалі дізнаєтесь, хто став лідером за кількістю номінацій. А також, коли варто очікувати результатів у кожній із категорій.
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Оголосили номінантів на кінопремію "Золота дзиґа"
Фільм "Ля Палісіада" виявився лідером за кількістю номінацій, він претендує на перемогу в 14 категоріях. На другому місці за кількістю номінацій розташувався фільм "Довбуш" з 13 номінаціями, а трійку лідерів завершив фільм "Уроки толерантності" з 8 номінаціями.
Найкращий фільм
- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
- "Довбуш", режисер Олесь Санін
- "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко
- "Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк
- "Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич
Найкращий документальний фільм
- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
- "Залізні метелики", режисер Роман Любий
- "Іван і Марта", режисер Сергій Буковський
- "Нескінченність за Флоріаном", режисер Олексій Радинський
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- "Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик
- "Жива", режисер Владлен Одуденко
- "Як це було", режисерка Анастасія Солоневич
Найкращий короткометражний документальний фільм
- "Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв
- "Гості з Харкова", режисерка Галина Лаврінець
- "Лелеки завжди повертаються додому", режисерка Ґала Козютинська
- "Чорнобиль 22", режисер Олексій Радинський
Найкращий анімаційний фільм
- "Зупинка", режисерка Катерина Омельяненко
- "Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник
- "Мокош", режисерка Анна Дудко
- "Орка", режисер Микита Ратніков
Найкращий серіал
- "Моє кіно", режисер Сергій Сторожев
- "Перевізниця", режисер Євген Тунік
- "Українські палаци. Золота доба-2", режисерка-постановниця Дарія Саричева
Найкраща режисерська робота (імені Ю.Г. Іллєнка)
- Олесь Санін, "Довбуш"
- Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
- Мстислав Чернов, "20 днів у Маріуполі"
Найкраща музика
- Антон Байбаков, "Залізні метелики"
- Антон Байбаков, "Я, Ніна"
- Роман Григорів, Ілля Разумейко, "Мій карпатський дідусь"
- Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"
Найкраща операторська робота
- Володимир Іванов, "ШТТЛ"
- Сергій Михальчук, "Довбуш"
- Сергій Михальчук, "Я, Ніна"
- Володимир Усик, "Ля Палісіада"
Найкраща чоловіча роль
- Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"
- Сергій Стрельников, "Довбуш"
- Олександр Ярема, "Уроки толерантності"
Найкраща жіноча роль
- Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"
- Олена Узлюк, "Уроки толерантності"
- Ксенія Хижняк, "Я, Ніна"
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Богдан Бенюк, "Батько"
- Олексій Гнатковський, "Довбуш"
- Акмал Гурєзов, "Уроки толерантності"
- Олександр Пархоменко, "Ля Палісіада"
- Олександр Піскунов, "Уроки толерантності"
Найкраща жіноча роль другого плану
- Ксенія Баша, "Батько"
- Тетяна Круліковська, "Як там Катя?"
- Олена Мамчур, "Ля Палісіада"
- Кароліна Мруга, "Уроки толерантності"
Найкраща робота художника-постановника
- Юрій Григорович, Олександра Дробот, "Довбуш"
- Маргарита Кулик, "Ля Палісіада"
- Іван Левченко, "ШТТЛ"
Найкращий сценарій
- Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко, "Уроки толерантності"
- Марися Нікітюк, "Я, Ніна"
- Олесь Санін, "Довбуш"
- Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"
Найкращий грим
- Ольга Ахтарнія, "Я, Ніна"
- Ірина Солодовська, "Довбуш"
- Ася Сутягіна, "Ля Палісіада"
Найкращий дизайн костюмів
- Марія Керо, "Уроки толерантності"
- Володимир Кузнецов, "Ля Палісіада"
- Гала Отенко, Марія Керо, "Довбуш"
Уже в червні ми дізнаємося імена тих, хто стане переможцями у вказаних номінаціях.