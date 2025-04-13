"Юнацтво" і не тільки: 5 найновіших кримінальних серіалів, які варто подивитися

Одна з останніх кримінальних драм, "Юнацтво", зібрала шалені перегляди на Netflix та спровокувала обговорення кіноманів з усього світу. Та це не єдина новинка в цьому жанрі, що вартує на увагу.

За останній час вийшло чимало кримінальних серіалів, які не можна пропустити. Про це пише Кіно 24 з посиланням на Vogue.

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"Юнацтво"

Це новий хіт Netflix, що розповідає про 13-річного школяра Джеймі Міллера. Його заарештували за підозрою в убивстві однокласниці Кеті. Життя хлопця та його батьків стає ще тим випробуванням, адже поліція, психолог та адвокат беруться за розслідування. Серіал не створений на реальних подіях, але пов'язаний зі злочинністю у Великій Британії, темою токсичної маскулінності й впливу соцмереж на молодих чоловіків.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Гангстерленд"

Наркобізнесом у Лондоні керує подружжя – Мейв і Конрад Гаррігани. Їхній онук встрягає у конфлікт з представниками іншої родини – Стівенсонів. Тепер між кланами починається війна. Владнати все це допомагає відчайдух Гаррі да Соуза у виконанні Тома Гарді. Цікаво, що кілька епізодів серіалу знімав Гай Річі.

"Гангстерленд": дивіться трейлер онлайн

"Щасливе обличчя"

У центрі сюжету – Меліса Мур, яка у 15 років дізналась, що її батько – серійний маніяк на прізвисько "Вбивця з усмішкою". Багато років потому вона намагається почати нове життя, а батько, який відбував довічне ув'язнення, раптово повертається. Мелісі слід з'ясувати, чи не планує суд стратити невинну людину за злочини, яких він не здійснив. Серіал створений на основі реальної історії вбивці Кіта Джесперсона.

"Щасливе обличчя": дивіться трейлер онлайн

"Ціль номер один"

Математик Едвард Брукс скоро може здійснити прорив – він знайшов закономірність у простих числах, що дає змогу розшифровувати цифрові ключі. Але тепер на нього полює тіньова організація, як хоче використати Едварда для відкриття доступу до всіх комп'ютерів. У математика залишається лише одна людина, якій можна довіряти – агентка Тайла.

"Ціль номер один": дивіться трейлер онлайн

"Сумую за тобою"

Наречений успішної детективки Кет Донован загадково зник 11 років тому. Раптом вона побачила обличчя Джша в додатку для знайомств. Поки Кет розслідує нову справу, теж пов'язану зі зникненням, у неї складаються пазли. Це пов'язано не тільки з колишнім коханим, але й з убивством її батька.

"Сумую за тобою": дивіться трейлер онлайн