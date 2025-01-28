Від творців "Слуги народу": "Квартал 95" анонсував нову українську комедію "раша гудбай"

Команда "Квартал 95" анонсувала нову комедію під назвою "раша шудбай". Це буде ще один проєкт від творців відомого серіалу "Слуга народу", з режисером Олексієм Кирющенком та продюсером Сергієм Шефіром.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Квартал 95". У мережі уже можна подивитись трейлер нової української комедії.

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Що відомо про фільм "раша гудбай"

Сюжет фільму розгортається навколо українки, яка протягом десяти років жила під окупацією. Цей час не лише змінив її повсякденне життя, а й глибоко вплинув на її свідомість, формуючи нову реальність, сповнену пропаганди та хибних ідей. Внаслідок промивання мозків, героїня стала пропагандисткою фейків, що стосуються України, і щиро вірила в неправдиві наративи, які нав'язувались через медіа та інші канали впливу.

Однак несподівано для себе вона потрапляє на Захід України. Це виявляється справжнім шоком для її свідомості, адже реальність, яку вона побачила, кардинально відрізняється від того, що їй нав'язувалося. На заході країни вона стикається з людьми, які говорять інше, показують іншу Україну – ту, яку вона не знала, про яку їй ніколи не розповідали. Цей момент стає справжнім поворотом у її житті.

"раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Героїня починає переосмислювати всі свої переконання, намагаючись зрозуміти, що з того, в що вона вірила, насправді було правдою. Цей процес виявляється важким і болісним, адже кожна частина її свідомості, кожна вперта думка, що була частиною її "нової реальності", починає руйнуватися.

У фільмі з'являться актори, яких добре знають українські глядачі, серед яких Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Олексій Нагрудний та Анна Буткевич. Саундтрек до фільму створили відомі українські музиканти Ріаnобой та MBreeze.

Творці фільму кажуть, що "раша гудбай" стане справжнім "щепленням від руського міра". За їхніми словами, фільм має на меті показати чітку антиімперську позицію та сміливо висвітлити актуальні проблеми, що торкаються ідентичності, боротьби з пропагандою та наслідками впливу іноземних ідеологій.

Творці обіцяють, що кіно буде не тільки комедійним, але й глибоким, піднімаючи важливі соціальні та політичні теми, що наразі актуальні для України та світу.