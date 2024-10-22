Такого ще не було: розпочались зйомки передноворічної комедії "Збори ОСББ" з Яновичем і Лебігою

У Києві розпочались зйомки передноворічної "наелектризованої" комедії "Збори ОСББ". Фільм від Студії "Мамахихотала" та United Heroes – про тих, кого ви щодня зустрічаєте у своєму дворі чи під’їзді, чуєте за стінкою чи читаєте у будинковому чаті в месенджері.

Це буде комедійна історія про сусідів, яка точно покращить ваш настрій. У стрічці зіграють топові українські актори.

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Стартували зйомки фільму "Збори ОСББ": подробиці

Режисер комедії Мітя Шмурак зазначає, що цей фільм – це та стрічка, де глядач точно посміється, впізнаючи всіх своїх настирливих сусідів з під'їзду та їхні нескінченні проблеми. Комедійний сюжет наповнений ситуаціями, знайомими кожному, хто хоч раз стикався з колоритними персонажами з сусідніх квартир.



Зйомки фільму "Збори ОСББ" / Фото Пресслужба

Однак, окрім створення веселих суперечок на будь-яку тему, творці фільму прагнуть нагадати глядачеві важливу істину: хата ніколи не скраю. Мітя Шмурак підкреслює, що добре знайомлячись один з одним, українці можуть легко знаходити рішення навіть у найскладніших ситуаціях.

За сюжетом фільму, жителі звичайного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератору на зиму. Однак його потужності на всіх не вистачить, а питання "кого залишити без тепла" загострює старі конфлікти та провокує сварки, які переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди поступитися особистим, щоб об'єднатися заради спільного?

Коли я читав сценарій, то щиро посміхався. Для мене це найголовніша ознака живої історії. Я думаю, що жанр комедія – потрібний у наш час. Точніше я б назвав – сатирична комедія. Сатира не над кимось, а над самим собою. Погодьтесь, інколи нам складно брати на себе відповідальність, значно легше знайти когось, хто зробить щось за нас,

– ділиться виконавець однієї з центральних ролей Олександр Рудинський.



Зйомки фільму "Збори ОСББ" / Фото Пресслужба

Хто працює над створенням стрічки

Олександр Рудинський вперше зіграє в одному фільмі з дружиною – акторкою Марією Рудинською. Також ролі у комедії виконають: Ангеліна Самчик, Ігор Портянко, Михайло Кукуюк, Ольга Сумська, Ніна Набока, Віктор Жданов, Антоніна Хижняк.

Роль у "Збори ОСББ" стане дебютною для стрімера та інфлюенсера Міші Лебіги. І далеко не першою для інфлюенсера, актора, автора та ведучого YouTube-шоу "20:23" Євгена Яновича.

Мені здається, що такого ще не було: ні по строках реалізації, ні по зібраному акторському складу, ні по ступеню актуальності. Це точно те, на що я б і сам пішов в кінотеатр. Чекайте! Бо у мене, наприклад, є гарна чуйка, що може вийти дуже близьке нам всім кіно,

– лаконічно і з усмішкою коментує Женя Янович.

Продюсерами фільму вступають Іван Мелашенко ("Інфоголік", "Бурштинові Копи"), Єгор Олесов ("Мавка.Лісова Пісня", "Зірки за обміном", "Захар Беркут") та Павло Черепін ("Кібервійна 2022"). Дистрибутором фільму є провідна українська компанія Green Light Films. Чекайте комедію "Збори ОСББ" вже з 12 грудня 2024 року на великих екранах!