В Україні триває 28-й фестиваль "Нове німецьке кіно": дивіться програму, щоб не пропустити

Один із найстаріших кінооглядів в Україні стартував 24 листопада 2022 року в київському кінотеатрі "Жовтень". Покази "Нового німецького кіно" традиційно відбуваються у кількох містах.

Фестиваль традиційно стане поглибленим експрес-курсом останніх подій у кінематографі Німеччини: глядачі побачать добірку знакових прем'єр і головних гітів. Пізніше покази пройдуть в Одесі, Львові, Харкові, Чернівцях та Дніпрі. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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"Нове німецьке кіно. У новій реальності": програма

24 листопада фестиваль відкрила картина "Комедія Штазі" Леандера Гаусманна — романтична комедія на фоні історії про дисидентство та спецслужби. Події розгортаються у комуністичному східному Берліні довкола юнака, який веде подвійне життя контркультурного письменника та агента Міністерства державної безпеки (так званого Штазі). Цього року фільм став призером Баварської кінопремії.

"Комедія Штазі": дивіться трейлер

Також буде показана драма "Велика свобода" Себастьяна Майзе — призерка Канн і Бронзова премія Німецької кіноакадемії. У центрі сюжету — непроста доля чоловіка, який за звинуваченням у гомосексуальності потрапляє за ґрати, а з початком Другої світової опиняється в концтаборі. У головній ролі — зірка німецького кіно Франц Роговський, відомий зі стрічок "Ундина", "Транзит" і "Вікторія".

"Велика свобода": дивіться трейлер

Ще один погляд на історію Німеччини — біографічна драма "Фальсифікатор" Меггі Перен. Заснована на реальних подіях 1942 року, картина розповідає про молодого єврея, який використовує свій талант підробки документів, щоб допомогти собі та іншим уникнути депортації. Фільм — учасник програми Special Gala цьогорічного Берлінале.

"Фальсифікатор": дивіться трейлер

Також на глядачів чекає комедія "Рабіє Курназ проти Джорджа Буша" — Срібний ведмідь Берлінале та Срібна премія Німецької кіноакадемії. Головна героїня — темпераментна туркеня з Бремена, яка опиняється в самісінькому центрі світової політики через прагнення звільнити свого сина з американської в’язниці.

"Рабіє Курназ проти Джорджа Буша": дивіться трейлер

"Нове німецьке кіно. У новій реальності" — уже 28-й щорічний огляд кінематографа Німеччини. Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.