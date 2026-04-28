Старий український серіал, який був шалено популярний серед глядачів

У 2019 році на Новому каналі вийшов молодіжний серіал "Новенька". Він має відкритий фінал, тож глядачі сподівалися на продовження, проте творці все ж зняли лише 1 сезон.

Якщо ви зловили ностальгію й шукаєте, що цікавого подивитися, то радимо серіал "Новенька".

Про що серіал "Новенька"?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 20

: 20 Рейтинг IMDb: 6.8/10

Життя десятикласниці Віри перевертає з ніг на голову один дзвінок. Поліція спіймала брата дівчини за торгівлю наркотиками. Щоб допомогти йому уникнути в'язниці, головна героїня переводиться до елітної школи для багатих дітей. Там вона повинна знайти того, хто постачає наркотики.

Головний підозрюваний – найкрутіший хлопець школи Роман, батько якого може розв'язати будь-яку проблему. Він захоплюється музикою: разом із друзями грає в гурті "Банда".

Неочікувано Віра та Роман закохуються одне в одного. Тепер дівчина повинна зробити складний вибір: здати хлопця поліції, щоб урятувати брата, чи стати на його захист.

"Новенька": дивіться онлайн трейлер серіалу

Хто знявся у серіалі?

У серіалі "Новенька" неймовірний акторський склад. Головні ролі зіграли Анастасія Нестеренко (Віра), Єгор Козлов (Роман Журавський), Євгеній Лісничий (Ден), Ярослав Шахторін (Свят).

Також у серіалі знялися Ірина Макарова, Анна Тихомирова, Максим Девізоров, Вероніка Лук'яненко, Ангеліна Самчик, Катерина Дичка, Олександра Люта та інші.

До речі, офіційним саундтреком до "Новенької" стала пісня "Вітрила" MELOVIN, яка є однією із найпопулярніших у його репертуарі. Крім того, саме його голосом Роман співає у гурті "Банда".

Саундтрек до серіалу "Новенька": дивіться відео онлайн

