3 найновіші детективи, які неможливо розгадати до останніх хвилин

Дуже рідко кінотворцям вдається створити детектив, який справді вартий уваги. Адже це жанр, що вимагає неймовірної продуманості – від першої до останньої хвилини фільму.

Якщо ви фанат саме таких стрічок, у новій добірці 24 Каналу ми зібрали для вас детективи, які неможливо розгадати до самого фіналу. Серед них ви точно знайдете свого фаворита.

Які нові детективи тримають в напрузі до кінця?

"Тиха Нава"

Це найновіший український серіал, який захопив глядачів. Стрічку зняли у жанрі детективний трилер у стилі true crime. Прем'єра відбулась 15 січня 2026 року. Величезною перевагою серіалу є те, що він налічує всього 8 епізодів. А також те, що цей детектив не відпускає до останньої хвилини. Дія, яка відбувається у Тихій Наві захоплює глядача від самого початку і змушує зосередитись на історії до фінальних титрів.

Подробиці сюжету та блискучого акторського складу серіалу читайте за посиланням.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Його і її"

Прем'єра його кримінального детективу відбулась 8 січня 2026 року. Це історія про одружених детектива і журналістку, які уже давно не спілкувалися. Та в один момент вони беруться за розслідування вбивства. А, що найцікавіше, підозрюють одне одного. Серіал можна подивитись на стримінговій платформі Netflix.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай"

Прем'єра серіалу відбулась 1 січня 2026 року. Ця кіноісторія наразі є однією із найпопулярніших серед українських глядачів на платформі Netflix.

У серіалі йдеться про чоловіка, який все життя працював задля того, аби його донька ні в чому собі не відмовляла. Однак така надмірна увага призвела до того, що дівчинка виростає дуже розбещеною. Після однієї зі сварок вона втікає з дому, а батько вирушає на її пошуки й ще навіть не уявляє, чим це все може для нього обернутись.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте стрічку для свого ідеального вечора та насолоджуйтесь заплутаними історіями, які уже чекають ваших здогадок.