Вже підкорюють глядачів: 3 нові цікаві фільми 2025 для вечірнього перегляду
- "Грішники" – історичний надприродний фільм жахів про братів-близнюків, що повертаються в рідне місто, де з'являються вампіри.
- "Мікі 17" – науково-фантастичний фільм про клона, що втрачає зв'язок з базою і бачить свої відмінності від попередніх версій.
- "Цегла" – драма про подружжя, яке опиняється в пастці дивної цегляної стіни навколо їхнього будинку.
Черговий рутинний день іноді хочеться завершити захопливою подорожжю у світ кіно. Часом все, що потрібно для затишного вечора влітку – цікавий фільм та прохолодний напій.
Якщо ви у пошуках чогось нового для перегляду, зверніть увагу на добірку Кіно 24. Ми зібрали три свіжі фільми, що вийшли у 2025 році та вже привернули увагу глядачів. Незвичні та емоційні історії й атмосфера, що тримає до останньої хвилини – це може прикрасити ваш вечір.
Дивіться також Історія на реальних подіях: чи варто дивитись драмеді "Павич" на великих екранах
"Грішники"
Жанр: історичний надприродний фільм жахів
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,7
Брати-близнюки Смок та Стек після фронту Першої світової війни й роботи на мафію повертаються до свого рідного міста в Луїзіані у 1930-х. Вони купують лісопильню і влаштовують у ній блюз-бар для темношкірих. Невдовзі у місті з'являються вампіри.
"Грішники": дивіться трейлер онлайн
"Мікі 17"
Жанр: наукова фантастика, пригоди, драма, бойовик
Країна: США, Південна Корея
Рейтинг IMDb: 6,8
У центрі сюжету – клон Мікі, який бере участь в колонізації крижаного світу. Його називають "відновлювальним працівником". Це означає, що після смерті розум Мікі завантажують у нове тіло. Після шостої загибелі клон починає бачити свої відмінності від попередніх версій, а після 17 місії втрачає зв'язок з базою. А коли повертається, бачить, що його вже замінили – з'явився Мікі 18.
"Мікі 17": дивіться трейлер онлайн
"Цегла"
Жанр: драма, детектив, фантастика, трилер
Країна: Німеччина
Рейтинг IMDb: 5,5
Подружжя раптово опиняється у пастці: їхній будинок оточує дивна цегляна стіна. Вони не розуміють, як визволитися з таємничого капкану, тому об'єднуються з сусідами, щоб разом знайшли шлях на волю. Та чим далі намагаються вирватися з пастки, тим гіршою стає ситуація.
"Цегла": дивіться трейлер онлайн