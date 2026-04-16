4 нові фільми на Netflix, від яких не зможете відірватись

Кожен новий місяць приносить передплатникам Netflix ще більше новинок у вигляді фільмів і серіалів. І цей квітень не став винятком.

24 Канал розповість про декілька нових фільмів, які уже доступні до перегляду на стримінговій платформі.

"Останній велетень", 2026

Рейтинг IMDb: 5,9

Історія розповідає про Бориса – досвідченого екскурсовода, який обожнює свою роботу. Та одного дня його життя кардинально змінюється, коли життя повертає йому батька, який покинув його ще 30 років тому. Тепер обоє героїв намагаються надолужити втрачений час.

"Вісімнадцята троянда", 2026

Рейтинг IMDb: 5,4

Це філіппінська романтична драма, яка розповідає про дівчину, що мріє отримати ідеальний "дебют" на 18-річчя. Але несподівані почуття з самотнім новачком можуть зруйнувати всі плани.

"Тостер", 2026

Рейтинг IMDb: 5,0

Коли скасовується весілля, дуже скупий чоловік намагається повернути тостер, який подарували молодятам. Та все це призводить до того, що він опиняється втягнутим у справу про вбивство.

"Лютий напад", 2026

Рейтинг IMDb: 5,1

Жителі прибережного міста стають свідками потужних природних катаклізмів. Але лютий ураган виявляється лише частиною проблеми – через руйнівну стихію до берегів наближаються смертоносні акули. Коли місто заповнює вода, що кишить морськими монстрами, містяни опиняються у смертельній пастці.

