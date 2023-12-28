Магія свят: топ-7 нових фільмів про Різдво, Новий рік і святкові дива

Для створення справжнього святкового настрою пропонуємо 7 найкращих фільмів про Різдво і Новий рік. Герої історій чекають на різдвяну магію, але дехто з них – робить дива сам, з вірою в перемогу світла над темрявою.

У добірці 24 Каналу шукайте рейтингові стрічки останніх років. Зустріньте свята в доброму настрої та серед своїх!

Рекомендуємо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

"Новорічна зміна"

Рік: 2023

Жанр: Комедійний детектив

Головний герой – молодий поліцейський Остап Мазур – дізнається, що напередодні Нового року чергуватиме разом зі своїм майбутнім тестем – Юрієм Богдановичем Коваленком. Чоловікам важко знайти спільну мову, адже батько не хоче, щоб його красуня донька Лана виходила заміж за поліцейського, та вважає Остапа не гідним її.

Але несподівано Лана потрапляє у біду. Чоловікам доведеться порозумітися й об'єднатися, щоб врятувати Лану, людей і свята. До речі, в них з'являється розумний чотирилапий помічник – пес-самоїд, на ім'я Щедрик. Чи впораються поліцейські, яким доведеться протистояти жорстоким злочинцям?

Прем'єрний показ фільму відбудеться 7 січня о 18:00 на телеканалі ICTV2. До речі, це єдиний фільм, що був знятий на українському телебаченні до прийдешніх свят 2024 року.

"Новорічна зміна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щасливого Різдва"

Рік: 2019

Жанр: Мелодрама

Кейт мріє стати співачкою, але замість цього працює ельфом у різдвяному магазині. І кожного Різдва вона відчуває депресію, бо вже не вірить ні в себе, ані в дива. Вона "заспокоює" себе спиртним, свариться з мамою і своїми друзями, і не розуміє, як жити далі. Але одного разу біля крамниці вона бачить дивного хлопця, на ім'я Том, який згодом просто переверне її життя з ніг на голову!

У фільмі – яскравий каст: в головній ролі – Мати Драконів – Емілі Кларк, а також Генрі Ґолдінґ, Емма Томпсон, Мішель Єо та інші. До речі, сценарій написала Емма Томпсон, а на цю історію її надихнула музика Джорджа Майкла і його композиція "Last Christmas".

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люта нічка"

Рік: 2022

Жанр: Комедійний бойовик, фентезі

Санта Клаус не в найкращій своїй формі, здається, що робота його життя нікому не потрібна. Але його несподівано викликають по старенькій рації – і Санта вирушає в містечко Грінвіч у Коннектикуті.

Там відбувається щось дивне: злодії увірвалися в будинок багатої родини й погрожують їм. Наш добрий Санта вирішує допомогти родини, розібравшись з поганими хлопцями. Подивіться, як круто в нього це виходить, адже в ролі Клауса – Девід Гарбор!

Фільм варто подивитися тим, хто любить кінохіт "Міцний горішок", щоправда – в "Лютій нічці" автори знайшли місце і для справжньої новорічної магії.

"Люта нічка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Солодкий різдвяний роман"

Рік: 2019

Жанр: Ромком

Голлі має рідкісну професію – дівчина працює кулінарним стилістом. Коли вона повертається в рідне містечко на Різдво, дізнається, що Лоретта, власниця її улюбленої пекарні, шукає собі заміну. Голлі вирішує взяти участь у змаганні, вона вже бачить себе переможницею, але на її дорозі з'являється дуже талановитий пекар Бред…

Між двома обдарованими кулінарами починається справжнє суперництво. Хто ж переможе? Авторам цього доброго фільму вдалося передати смачні аромати різдвяних страв.

"Солодкий різдвяний роман": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вартові галактики: Святковий спецвипуск"

Рік: 2022

Жанр: Пригоди, комедія, фентезі

Команда Вартових Галактики вирушає на Землю, щоб розшукати Кевіна Бейкона, героя дитинства Квіла. Вони прибувають в Лос-Анджелес, знаходять будинок Бейкона, але не розуміють, що чоловік – не герой, а лише зірка кіно. Звісно, Кевін наляканий і намагається втекти, а божевільна парочка вартових влаштовує в його будинку справжній безлад… Згодом, коли усі непорозуміння владнаються, Вартові нарешті зустрінуть Різдво.

Прем'єра блокбастера відбулася рік тому, і якщо ви не встигли подивитися – зробіть це зараз. І критики, і глядачі високо оцінили стрічку.

"Вартові галактики: Святковий спецвипуск": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незабутнє Різдво"

Рік: 2022

Жанр: Ромком

Сьєрра – спадкоємиця модного лижного курорту, потрапляє у халепу – падає з вершини гори. На щастя, дівчина залишається майже здоровою… Вона приходить до тями в клініці, але нічого про себе не пам'ятає. Джек, власник невеликого готелю, бере дівчину під свою опіку, а лікарі вважають, якщо вона буде робити повсякденні справи, то її пам'ять скоріше відновиться.

Так Сьєрра залишається в простій родині, де люди люблять і допомагають один одному. Але одного дня дівчину знаходять її татусь і наречений – і Сьєрра пригадує, хто вона насправді…

Критики з Rotten Tomatoes назвали стрічку однім з найкращих різдвяних фільмів останніх років, відзначивши успішне повернення на екрани зірки Ліндсей Логан, що виступила в головній ролі.

"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдво кота Боба"

Рік: 2020

Жанр: Мелодрама

Ця історія заснована на реальних подіях. Музикант і письменник Джеймс Боуен дійсно жив на вулицях Лондона і був наркозалежним. Але зустріч з рудим котом Бобом геть змінила життя чоловіка. Перед Різдвом Джеймс намагається трохи заробити, а натомість він ще має довести службам захисту тварин, що Боб – це його кіт, і з ним все добре.

Фільм знятий за всесвітньо відомим бестселером "Вуличний кіт, на ім'я Боб", Джеймса Боуена зіграв Люк Тредевей, Боба – сам кіт Боб.

"Різдво кота Боба": дивіться онлайн трейлер фільму