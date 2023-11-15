Що дивляться на Netflix зараз: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів в Україні

15 листопада 2023, 19:21
Читать новость на русском

Джерело:

Netflix

Netflix опублікував список фільмів і серіалів, які українці минулого тижня переглядали найчастіше. Вже другий тиждень поспіль у лідерах новий серіал "Все те незриме світло", знятий на основі бестселера Ентоні Дорра.

Повний список серіалів, які зараз в топі в Україні, а також про найпопулярніші фільми дізнавайтеся далі. 

Цікаво Щоб посміятись і поплакати: 4 круті фільми та серіали про футбольних фанатів

Які серіали дивляться зараз на Netflix в Україні

Другий тиждень поспіль українці обирають драму "Все те незриме світло", прем'єра якої відбулася 2 листопада. Це серіал, знятий на основі однойменного бестселера Ентоні Дорра, який отримав Пулітцерівську премію. Події розгортаються наприкінці Другої світової війни, коли доля зводить незрячу француженку та німецького солдата. 

"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше проєктів у рейтингу: 

  • "Перші дні", 1 сезон;
  • "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Життя на нашій планеті", 1 сезон;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Академія єдинорогів", 1 сезон;
  • "Блакитноокий самурай", 1 сезон;
  • "Венздей", 1 сезон.


Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Фільми, які дивляться зараз на Netflix в Україні

Рейтинг фільмів у період з 6 по 12 листопада очолив новий трилер "Вбивця". За сюжетом, після доленосного промаху вбивці доводиться протистояти замовникам і собі самому в гонитві за помстою, яка, на його думку, не є особистою. 

"Вбивця": дивіться онлайн трейлер фільму 

Більше проєктів у рейтингу:

  • "Поганці", 2022 рік;
  • "Замкнена", 2023 рік;
  • "Продавці болю", 2023 рік;
  • "Загублене місто", 2022 рік;
  • "Наяд", 2023 рік;
  • "Їжак Сонік 2", 2022 рік;
  • "Вийду за тебе", 2022 рік;
  • "Швидка", 2022 рік;
  • "Сталлоне", 2023 рік.


Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Автор: Христина Кобак