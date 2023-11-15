Що дивляться на Netflix зараз: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів в Україні

Netflix опублікував список фільмів і серіалів, які українці минулого тижня переглядали найчастіше. Вже другий тиждень поспіль у лідерах новий серіал "Все те незриме світло", знятий на основі бестселера Ентоні Дорра.

Повний список серіалів, які зараз в топі в Україні, а також про найпопулярніші фільми дізнавайтеся далі.

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Які серіали дивляться зараз на Netflix в Україні

Другий тиждень поспіль українці обирають драму "Все те незриме світло", прем'єра якої відбулася 2 листопада. Це серіал, знятий на основі однойменного бестселера Ентоні Дорра, який отримав Пулітцерівську премію. Події розгортаються наприкінці Другої світової війни, коли доля зводить незрячу француженку та німецького солдата.

"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше проєктів у рейтингу:

"Перші дні", 1 сезон;

"Падіння дому Ашерів", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Життя на нашій планеті", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Академія єдинорогів", 1 сезон;

"Блакитноокий самурай", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Фільми, які дивляться зараз на Netflix в Україні

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Рейтинг фільмів у період з 6 по 12 листопада очолив новий трилер "Вбивця". За сюжетом, після доленосного промаху вбивці доводиться протистояти замовникам і собі самому в гонитві за помстою, яка, на його думку, не є особистою.

"Вбивця": дивіться онлайн трейлер фільму

Більше проєктів у рейтингу:

"Поганці", 2022 рік;

"Замкнена", 2023 рік;

"Продавці болю", 2023 рік;

"Загублене місто", 2022 рік;

"Наяд", 2023 рік;

"Їжак Сонік 2", 2022 рік;

"Вийду за тебе", 2022 рік;

"Швидка", 2022 рік;

"Сталлоне", 2023 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix