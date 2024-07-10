Не захочеться ставити на паузу: 9 фільмів та серіалів, які ви могли пропустити

Кожного року виходить багато класних фільмів та серіалів, які варто подивитися. Однак у такому шаленому потоці новинок можна щось пропустити, адже не завжди є час, щоб піти у кінотеатр або пошукати прем'єри у мережі.

У сьогоднішньому матеріалі публікуємо добірку фільмів та серіалів, які ви могли не бачити. Читайте сюжети, переглядайте трейлери, щоб увімкнути щось після роботи або на вихідних.

До речі Критики назвали 5 найкращих серіалів першої половини 2024 року: їх варто побачити

"Призма"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 16

Головні герої серіалу – брати-близнюки Андреа і Марко. Хоч зовні вони й схожі, але в середині кардинально різні. Один доволі спокійний та замкнутий у собі, а інший – активний та веселий хлопець, який до того ж продає марихуану. Якось стосунки між братами починають напружуватися, Андреа та Марко намагаються знайти себе.

"Призма": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Езра: Неналежна поведінка"

Рік : 2023

: 2023 Жанр: комедія/драма

У фільмі розповідається про Макса Брендела, у якого все було прекрасно у житті, адже справи йшли добре як у кар'єрі, так і у сім'ї. Однак раптом все різко змінюється. Неочікувано для всіх чоловік вирішує спробувати себе у стендапі. Підтримки від рідних він не дочекався, лише батько зрозумів Макса. Після цього головний герой відправляється у подорож разом зі своїм сином Езрою, але дружина дуже проти цього.

"Езра: Неналежна поведінка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моя леді Джейн"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Це історія про молоду королеву Англії Джейн Грей, яка правила лише дев'ять днів. Річ у тім, що у 1553 році їй відрубали голову через політичні конфлікти. Однак у серіалі творці змінюють тодішні події. Дівчині вдається врятуватися. Попереду у житті велике кохання та цікаві пригоди, за якими спостерігають глядачі.

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"Моя леді Джейн": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Наглядачі"

Рік : 2024

: 2024 Жанр: жахи/фантастика

За сюжетом, художниця Міна відправляється до Ірландії, де опиняється в лісі, щоб набратися натхнення. Вона знайшла, де перебути, однак зовсім не чекала на пастку. Дівчина знайомиться ще з трьома людьми, за якими постійно слідкують. Щоночі герої фільму переживають страх та не можуть віднайти спокій.

"Наглядачі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аколіт"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 7

Події серіалу розгортаються у часи, коли була "Висока Республіка". Вони, зокрема, трапилися до початку періоду, про який розповідалося у фільмі "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза". Майстер-джедай та колишній падаван повинні розкрити декілька злочинів та перемогти злі сили, які несуть страшну небезпеку.

"Аколіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

Окрім цих рекомендацій, можете також переглянути такі серіали: "Земля жінок", "Презумпція невинуватості", "Лус: Світло серця" та фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Не проходьте повз цих чудових стрічок!