Розповідаємо про найкращі серіали, які варто побачити, аби залишатися в курсі останніх трендів. Насамперед критики рекомендують переглянути серіал "Оленя", який очолив рейтинг.
Цікаво 4 найкращі іспанські серіали, від яких неможливо буде відірватися
"Оленя"
Сюжет розгортається навколо бармена та коміка Донні. У нього непрості стосунки з дівчиною та складний психологічний стан. Одного разу у барі він зустрічає в барі жінку Марту та пригощає її горнятком кави. Вона ж сприймає цей жест як симпатію та починає безперервно переслідувати хлопця.
"Оленя": дивіться трейлер онлайн
"Фантазми"
Авторський абсурдистський серіал Хуліо Торреса розповідає про юнака, який губить золоту сережку у формі устриці та вирушає на її пошуки. Епізоди не пов'язані часом, простором чи логікою, а у жартівливих віньєтках з'являються запрошені зірки.
"Фантазми": дивіться трейлер онлайн
"Сьоґун"
У центрі сюжету історичного серіалу – сміливий англійський моряк, який потрапив у корабельну аварію. Біля берегів феодальної Японії він зустрічається з лордом Торанагом, який ворогує з суперниками. Він використовує моряка та його звання, а до боротьби доєднується таємнича леді Маріко.
"Сьоґун": дивіться трейлер онлайн
"Реаліті-шоу Джерода Кармайкла"
Документальний серіал розповідає про коміка Джерода Кармайкла. Він спілкується з рідними, друзями та незнайомцями й шукає відповіді на філософські життєві теми – кохання, комунікація, інтим та багато іншого.
"Реаліті-шоу Джерода Кармайкла": дивіться трейлер онлайн
"Люди Ікс '97"
Супергеройський мультсеріал є продовженням серіалу 1992 року та продовжується з того моменту, де завершилась його історія. Мутанти постають перед новими труднощами після того, як їх покидає їхній лідер Професор Ікс.
"Люди Ікс '97": дивіться трейлер онлайн
До десятки найкращих серіалів також увійшли такі: In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, Boarders, Mr Bates vs the Post Office, The Sympathizer та Diarra From Detroit.