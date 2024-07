Розповідаємо про найкращі серіали, які варто побачити, аби залишатися в курсі останніх трендів. Насамперед критики рекомендують переглянути серіал "Оленя", який очолив рейтинг.

"Оленя"

Сюжет розгортається навколо бармена та коміка Донні. У нього непрості стосунки з дівчиною та складний психологічний стан. Одного разу у барі він зустрічає в барі жінку Марту та пригощає її горнятком кави. Вона ж сприймає цей жест як симпатію та починає безперервно переслідувати хлопця.

"Фантазми"

Авторський абсурдистський серіал Хуліо Торреса розповідає про юнака, який губить золоту сережку у формі устриці та вирушає на її пошуки. Епізоди не пов'язані часом, простором чи логікою, а у жартівливих віньєтках з'являються запрошені зірки.

"Сьоґун"

У центрі сюжету історичного серіалу – сміливий англійський моряк, який потрапив у корабельну аварію. Біля берегів феодальної Японії він зустрічається з лордом Торанагом, який ворогує з суперниками. Він використовує моряка та його звання, а до боротьби доєднується таємнича леді Маріко.

"Реаліті-шоу Джерода Кармайкла"

Документальний серіал розповідає про коміка Джерода Кармайкла. Він спілкується з рідними, друзями та незнайомцями й шукає відповіді на філософські життєві теми – кохання, комунікація, інтим та багато іншого.

"Люди Ікс '97"

Супергеройський мультсеріал є продовженням серіалу 1992 року та продовжується з того моменту, де завершилась його історія. Мутанти постають перед новими труднощами після того, як їх покидає їхній лідер Професор Ікс.

До десятки найкращих серіалів також увійшли такі: In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, Boarders, Mr Bates vs the Post Office, The Sympathizer та Diarra From Detroit.