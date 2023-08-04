6 нових фільмів та серіалів, які ви встигнете подивитися за вихідні

На вулиці – серпнева п'ятниця, а це означає, що попереду теплі вихідні. Найкращий варіант для ідеального літнього вечора – перегляд нових фільмів та серіалів.

Серед новинок цього літа – надзвичайна історія "Літо, коли я стала привабливою", кримінальний серіал "Лінкольн для адвоката", а також науково-фантастичний "Фундація", на який ви так чекали. Встигніть насолодитися прем'єрами, тож гарного перегляду!

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Кіно на вихідні

"Літо, коли я стала привабливою", 2 сезон

Серіал розповідає історію любовного трикутника між однією дівчиною та двома братами. У ньому побачите перше кохання та перше розбите серце. В основі сюжету – однойменний роман Дженні Хан.

"Літо, коли я стала привабливою": дивіться трейлер

"Лінкольн для адвоката", 3 сезон

Міккі Хеллер – талановитий та успішний адвокат із Лос-Анджелеса, який володіє улюбленою машиною "Лінкольн". Він дізнається, що клієнт приховує від нього правду і намагається вивести Руле на чисту воду. Однак, його підставляють і тепер йому загрожує тюремний арешт.

"Лінкольн для адвоката": дивіться трейлер

"Фундація", 2 сезон

Сюжет 2 сезону розгортатиметься навколо чотирьох ключових особистостей, які виходять за межі простору та часу. Їхні подорожі сповнені небезпечних випробувань, постійної зміни та заплутаних стосунків, які тримають ключ до долі людства. У центрі історії – революційний діяч доктор Гаррі Селдон, який передбачає неминучий крах Імперії.

Разом із групою відданих послідовників він вирушає у пошуки величезного простору галактики, щоб заснувати Фундацію, маяк надії на відбудову та захист майбутнього цивілізації. Через те, що дія 2 сезону відбуватиметься через століття після фіналу першого, напруга лише загострюватиметься по всіх галактиці.

"Фундація": дивіться трейлер

"Вони клонували Тайрона", 2023 рік

Низка моторошних подій занурює різномасту трійцю (Джон Боєґа, Тейона Перріс і Джеймі Фокс) у безодню зловісної змови, яка шириться містом.

"Вони клонували Тайрона": дивіться трейлер

"Рай", 2023 рік

Головний герой працює в компанії, яка спеціалізується на біотехнологіях та впливі на хід подій у часі. Його професійна діяльність досить успішна, аж доки одним із боржників не стає його власна дружина.

"Рай": дивіться трейлер

"Пташиний короб: Барселона"

Після того, як загадкова істота невідомого походження винищує населення планети, змушуючи всіх, хто зустрічає її погляд, припинити своє існування, Себастьян разом зі своєю донькою розпочинають свою власну велику пригоду, на шляху виживання у місті Барселона.

"Пташиний короб: Барселона": дивіться трейлер